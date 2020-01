Una Vita/ Anticipazioni puntate 12 e 10 gennaio: una medicina sperimentale salverà…

Una Vita, anticipazioni puntata 12 gennaio

Brutte notizie per i fan di Una Vita che erano convinti di ritrovare la soap domani pomeriggio su Canale5. Con il ritorno di Amici 19 cambierà la programmazione della soap che slitterà così alla domenica pomeriggio per una doppia puntata formato XXL in cui al centro troveremo ancora Lucia e i suoi ritrovati sentimenti per Telmo. Dopo il miracolo della guarigione, sarà lei la prima ad entrare in casa degli Alvarez-Hermoso salutando per primo proprio il parroco sotto lo sguardo attento e geloso del suo promesso sposo. La donna ha una medicina sperimentale portata dal dottor Quiles che sembra avere funzionato su casi simili ma a quanto pare avrà effetto opposto sui coniugi che inizieranno a peggiorare. Il silenzio e la mancanza di notizie da parte di Telmo manderà in tilt l’intero quartiere che inizierà a pregare per un miracolo, avverrà oppure no? (Hedda Hopper)

Una Vita, anticipazioni puntata 10 gennaio

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 10 gennaio 2020, assisteremo all’euforia di Inigo che continuerà la sua serie fortunata di vincite. Ma questa nuova passione per le scommesse clandestine potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se da una parte il gruzzoletto si fa via via più consistente, dall’altro occorre tenere presente che è sempre in agguato un periodo sfortunato. Senza contare che questa nuova passione finirà anche per incrinare i suoi rapporti con Leonor. Intanto Lucia metterà a punto con Padre Telmo la visita del sacerdote a casa Alvarez – Hermoso, necessaria per portare loro la cura sperimentale ideata dal dottor Quiles. Sapere che già in passato la cura ha avuto effetti benefici su altri casi simili aiuta i due giovani a sperare di riuscire a salvare anche Celia e l’avvocato. L’armonia che sembra sempre più intensa tra la Alvarado e il sacerdote non sfugge però agli occhi attenti di Samuel. L’Alday appare geloso e timoroso di veder sfumare tutti i suoi piani per un riassesto finanziario legati al patrimonio di Lucia. Avrà davvero ragione Samuel nel temere che quel riavvicinamento possa minacciare il suo futuro? E soprattutto cosa ne è stato di Celia e Felipe? I due sono davvero ancora in vita oppure l’intervento di Padre Telmo giungerà troppo tardi? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

La soap spagnola Una Vita non manca di colpi di scena che terranno tutti i fans con il fiato sospeso. Nella puntata di ieri, giovedì 9 gennaio 2020, abbiamo visto Lucia in apprensione per Celia e Felipe. I due non hanno più dato notizie di se e la giovane teme che siano morti entrambi. A dare una svolta alla vicenda però sarà Padre Telmo che, coraggioso e fiducioso, si reca a casa Alvarez – Hermoso per accertarsi del loro stato di salute e portare ai due coniugi una nuova cura sperimentale che potrebbe davvero salvargli la vita. Facendo un passo indietro ricordiamo come Celia sia stata colpita dal terribile morbo che ha infestato gli sfollati dell’Hoyo e come Felipe, violando il divieto del medico che aveva messo la donna in quarantena, abbia invece deciso di restare al fianco della moglie. Lucia, non ricevendo ora più notizie, teme davvero per la loro vita ed appare determinata ad informare della situazione anche Tano, il figlio adottivo della coppia. A farla desistere è Padre Telmo, il quale è invece convinto che i due siano ancora vivi e decide così di violare la quarantena per portare alla coppia la cura. Per sapere se la speranza del sacerdote è davvero fondata e come farà per far giungere il medicinale ai due senza essere a sua volta contagiato occorrerà attendere ancora qualche ora. La nuova puntata in onda come sempre su Canale 5 ci porterà a scoprire se davvero Celia e Felipe possono ancora sperare di salvarsi o se invece si renderà inevitabile informare anche Tano della loro morte.



