Una Vita/ Anticipazioni puntata 10 luglio 2020: Telmo affronta Ursula e…

Una Vita, anticipazioni puntata 10 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, venerdì 10 luglio 2020, ci rivelano che Cinta non avrà un futuro facile. Come si poteva immaginare dopo l’ultima esibizione avvenuta come Dama del Mistero, Cinta è stata arrestata insieme al personale del Caffè del Duende. La sua famiglia sta facendo di tutto per trovare rapidamente una soluzione per salvare la faccia alla ragazza. Ciò che è certo però è che Cinta può scordarsi di lavorare ancora come ballerina. Nel frattempo le anticipazioni ci parlano anche di Ursula che come sappiamo è stata lasciata in un limbo di domande e interrogativi. La donna non può e non deve più prendersi cura di Lucia che ormai ha lasciato le scene e tanto meno di Matteo il quale andrà via con Telmo. In questa puntata però a quanto pare Felipe porterà ad Ursula una notizia inattesa. Gli spoiler ci parlano di un duro colpo di scena dove gli eredi del defunto Eduardo reclamano la casa dove attualmente la domestica vive. Inoltre, come non se non bastasse, anche per un altro protagonista della serie ci sono delle novità. Antonito infatti riceverà una lettera dove gli verrà comunicato che chiamato dal ministero a svolgere il servizio militare per diversi anni. In questa situazione vivace nel frattempo Fabiana cerca di aiutare Ursula che a quanto pare verrà sbattuta fuori casa proprio in questa puntata. Accetterà Ursula di essere aiutata da Fabiana o rifiuterà cercando una soluzione alternativa?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Nel locale dove si esibiva la dama del Mistero vi è stato un raid. In occasione di questo evento Cinta è stata arrestata e così Bellita viene a conoscenza della verità. Chiaramente la donna è andata su tutte le furie e la sua maggior preoccupazione ora è salvare il buon nome della ragazza. Chiaramente i pensieri di Cinta invece vanno da tutt’altra parte perché ciò che teme è che ora sarà costretta a interrompere la sua carriera artistica. Il periodo in cui ha dovuto nascondere la sua vera identità per potersi esibire non le è servito a nulla e neanche la complicità di Arantxa, l’unica a sapere della sua vera identità, le èstata di aiuto. Ora i genitori della ragazza sono a conoscenza di tutto e di sicuro non gliela faranno passare liscia.

La puntata è dunque incentrata sugli umori di Bellita che si è già organizzata per spedire sua figlia in collegio. Purtroppo però lì non hanno intenzione di riaccettarla a causa dell’evento che ha portato con sé la scia dello scandalo. La vecchia scuola francese dunque non vuole più saperne di Cinta! Bellita decide perciò di optare per la Svizzera dove un rigoroso collegio potrebbe rimettere in riga la ragazza. Il padre Josè è anch’egli turbato dagli avvenimenti, ma cerca di trovare una soluzione più morbida, soprattutto per tenere la ragazza con la famiglia ad Acacias. Viene fatto perciò il nome di Arantxa come possibile tutrice di Cinta. Di certo per gli spettatori si crea un dubbio. Riuscirebbe Arantxa a prendersi cura dell’educazione di Cinta se lei per prima è stata complice delle sue bugie? Inoltre ci si domanda come prenderà Cinta la decisione di cambiare drasticamente vita e rimettere i sogni dentro al cassetto. Passare dal palcoscenico ai banchi di scuola potrebbe essere traumatico per la ribelle ragazza e ciò potrebbe creare il presupposto per qualche altrocolpo di scena.



