Una vita/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Felicia è stata avvelenata, Soledad…

Una vita, anticipazioni puntata 10 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 10 marzo, della soap opera spagnola “Una vita” Marcos riceve i risultati dell’autopsia e scopre che Felicia è morta avvelenata. L’uomo si chiude nel suo dolore. Soledad se ne rende conto e cerca in tutti i modi di trovare il referto che il Bacigalupe ha ricevuto, ma viene scoperta da Anabel che le chiede spiegazioni. Antonito ha ricevuto una lettera dal Ministero della guerra nella quale viene avvisato di una sua imminente partenza per una missione diplomatica in Marocco. Lolita si mostra subito contraria.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita“ Genoveva rimprovera Aurelio per non averla coinvolta prima di parlare con Marcos per proporgli di fare affari con il Bacigalupe,. Il giorno dopo Genoveva va a trovare Marcos prima di andare all’inaugurazione del ristorante perché vuole parlare con lui per investire nelle aziende che hanno a che fare con la guerra. Tuttavia il Bacigalupe non accetta immediatamente di averla come socia perché vuole riflettere bene su questa opportunità, discorso che indispettisce la Salmeron la quale gli dice di non metterci troppo perché la sua pazienza non è infinita e potrebbe decidere di investire altrove. Ramon e Carmen provano a convincere Lolita a essere più clemente nei confronti di Antonito che sembra essere davvero pentito e molto innamorato della moglie. Poiché anche la ragazza si rende conto che il marito si sta comportando bene, decide di accettare il suo invito a partecipare il giorno dopo all’inaugurazione del Nuevo Siglo. Miguel sta aiutando la nonna a fare le selezioni per il nuovo personale del locale e sembrano aver deciso chi prendere. All’ultimo minuto, però, arriva una ragazza italiana molto carina che si chiama Daniela e che sembra fare subito colpo su Miguel. Sabina se ne rende conto e decide di non perdere l’occasione di far distrarre il nipote e la assume immediatamente.

Jacinto racconta a Servante che continua a pensare a Indalecia e che la cugina della moglie, non rendendosi conto di nulla, continua a cercarlo e a toccarlo. Il proprietario della locanda gli dà allora un’erba particolare che dovrebbe riuscire a calmare i suoi bollori. Arriva il tanto atteso momento dell’inaugurazione e Miguel deve rassicurare Sabina perché la nonna è un po’ agitata. Poi le loro chiacchiere vengono interrotte dall’arrivo dei primi ospiti. Daniela si distingue subito per la sua grazia e per la gentilezza con la quale tratta i clienti, conquistando la loro fiducia: sia la nonna che Fabiana si rendono conto che Miguel non le leva gli occhi di dosso. Più tardi arrivano anche i Palacios che hanno voglia di festeggiare ma Jacinto arriva all’improvviso per portare ad Antonito un telegramma da parte del Ministero della Guerra. A casa Dominguez tutti si preparano per prendere parte all’inaugurazione del locale ma arriva all’improvviso Ignacio, il ragazzo che Alodia aveva visto il giorno prima in strada. I Dominguez sembra che non lo conoscano ma il ragazzo dichiara di essere il figlio di Candela, la sorella di Bellita, che è arrivato in città per conoscere gli zii. La Del Campo appena lo vede ha un mancamento e sviene. Marcos e Soledad hanno un confronto molto aspro perché l’uomo accusa la domestica di non potersi fidare di lei visto che è stata così pronta a mentire ad Anabel per coprire la loro relazione. Il litigio viene però interrotto dall’arrivo di una busta per Marcos da parte di un medico: il Bacigalupe chiede alla donna di lasciarlo solo prima di aprirla.

