Una Vita/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Ramon in crisi, Milagros…

Una Vita, anticipazioni puntata 10 marzo 2020

Una vita torna in onda oggi, martedì 10 marzo, andiamo a leggere le anticipazioni. In primo piano vedremo ancora Ramon che, dopo la morte di Trini, non saprà darsi pace. Fabiana sarà alla disperata ricerca di qualcuno che possa occuparsi di Milagros, ma Celia sembrerà rifiutare ogni proposta con determinazione. Il dolore di Ramon sembra trasformarsi in intolleranza verso chiunque, in particolar modo verso la domestica. Per questo Celia penserà che portare la piccola Milagros a casa sua possa essere la decisione più saggia. Lei e Felipe potrebbero occuparsi della bimba. Ramon sempre più disperato deciderà di allontanarsi da casa e far perdere le sue tracce. Intanto Felipe è alle prese anche con un altro problema che gli sta a cuore. La continua vicinanza di Lucia a Telmo ha fatto nascere molte chiacchere ad Acacias e l’avvocato sta cercando di mettere in guardia i due e di salvaguardare il buon nome della famiglia.

Una Vita, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Una Vita. Abbiamo potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo per Ursula. La strategia messa a punto da Telmo e Lucia sembra funzionare e Filo verrà smascherato ed arrestato. La perpetua finalmente viene scarcerata e tutte le accuse a suo carico per l’omicidio di Fra Guillermo vengono ritirate. Dopo che lo scagnozzo di Jimeno Batan era stato incastrato dalla testimonianza di Augustina, che ha dichiarato di averlo visto entrare in chiesa proprio il giorno dell’omicidio del frate, Mendez che aveva sempre nutrito forti dubbi sulla colpevolezza di Ursula, accetta di assecondare l’ex sacerdote e la Alvarado. Augustina ha avuto timore ad accettare il confronto diretto, ma si è accordata con Mendez per fargli un cenno concordato mentre camminava per strada al comparire dell’uomo.

Purtroppo però senza il confronto diretto Mendez non ha ancora le prove per arrestarlo. Per questo Telmo escogita un piano. Si reca alla bettola che sa essere il posto frequentato da Filo in cerca di un confronto. L’ex parroco non sa però che Lucia ha deciso di seguirlo e, travestita da cortigiana, si reca nella bettola. Anche se questa mossa avrebbe potuto rivelarsi estremamente pericolosa in realtà è quella che farà arrestare Filo. Lo scagnozzo di Batan infatti cerca di palparla. A quel punto Telmo, su tutte le furie, lo attacca e Filo risponde permettendo così a Mendez di arrestarlo. Intanto Ursula, grazie all’appoggio di tutto il quartiere che crede nella sua innocenza, viene scarcerata.



