Una vita/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Antonito vince le elezioni!

Nella puntata di oggi, martedì 10 novembre, della soap opera spagnola “Una vita” Fabiana va in ospedale e porta a Felipe una torta fatta da lei, dicendo che non è certamente buona come quella che preparava Marcia. L’avvocato sembra non stupirsi di questo nome ma cambia subito argomento appena arriva Genoveva. Felicia chiede a Camino di trasferirsi con lei a Santander ma la ragazza le fa chiaramente capire che non ha intenzione di vederla mai più e che, non appena sarà possibile, si allontanerà da lei per sempre. La Del Campo riceve la visita di un medico specializzato nel suo problema e le fornisce un rimedio miracoloso ma la donna ne abusa. Antonito riceve una notizia che non si aspettava assolutamente: ha vinto le elezioni ed è un nuovo deputato del governo spagnolo. Armando va da Liberto e gli dice che ha necessità di chiedergli un favore e conta sulla sua discrezione, poi gli affida sua moglie Susana dicendogli di prendersene cura. Questo episodio sembra confermare i sospetti della ex sarta che teme che il marito sia stato coinvolto in alcune operazioni segrete.

Nelle puntate precedenti di Una vita Genoveva promette a Laura che Velasco pagherà caro l’aver messo in pericolo non solo Felipe ma anche Lorenza. La domestica è molto preoccupata perché teme che se l’avvocato dovesse scoprire che si sono alleate, potrebbe mettere in atto gravi ritorsioni. Per fortuna, però, l’avvocato ha lasciato la città per alcuni giorni in quanto aveva necessità di un alibi nel caso Laura fosse riuscita a uccidere l’Alvarez Hermoso, quindi le due donne hanno il tempo di organizzarsi e decidere cosa fare. La Salmeron torna in ospedale per essere al fianco del marito il quale continua a non ricordare nulla. L’avvocato prova a farle delle domande per riuscire a capire qualcosa di più del suo passato ma la Salmeron gli promette che a breve gli racconterà ogni cosa ma per il momento vuole mantenere ancora un po’ di mistero. Intanto la situazione di Felipe e Genoveva è un argomento di discussione di tutto il quartiere, in particolare fra Susana e Rosina. La prima pensa che Genoveva si stia comportando come una moglie esemplare e stia al fianco del marito nonostante tutto, proprio come una consorte dovrebbe fare.

Bellita si è fatta visitare da un medico che le ha prescritto non solo una cura farmacologica ma anche il riposo assoluto delle corde vocali. La Del Campo è disperata e a peggiorare la situazione arriva la locandina che Pepe Caro ha fatto preparare per il nuovo spettacolo dell’artista. José è però fiducioso e pensa che tutto si sistemerà e non è il caso di annullare la tournée. Antonito è molto nervoso perché in attesa di conoscere il risultato delle elezioni, ma le sue condizioni di salute non sono le migliori visto che il rimedio di Aquilino gli porta un notevole dolore alla pancia. A farne le spese sono Lolita e Ramon che provano invano a farlo calmare. Anche in soffitta si discute delle ultime elezioni: Casilda si augura che da queste votazioni possano uscire dei deputati che abbiano a cuore anche le sorti dei poveri e non solo di chi possiede grandi patrimoni.

