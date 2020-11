Una Vita/ Anticipazioni puntata 10 novembre: il sigaro usato e…

Una Vita, anticipazioni puntata 10 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 10 novembre, Marcia vede a terra fuori al portone di Acacias 38 un sigaro usato: questa visione le fa venire un attacco di panico perché la ragazza capisce subito che l’uomo malvagio che le ha rovinato la vita si trova nel quartiere. Ledesma ha scoperto Emilio e Cinta insieme e fra i tre scoppia un diverbio. L’uomo, che sta vedendo sfumare l’opportunità di far sposare sua figlia, accusa Emilio e gli dice che racconterà alla polizia le sue colpe e poi offende Cinta dicendole che è una ragazza facile. Il Pasamar impazzisce di fronte a questa affermazione e ha uno scatto di rabbia, colpendo con un pugno il suo futuro suocero. Ledesma giura che farà di tutto per fargliela pagare amaramente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Lolita, in pena per l’imminente ritorno a casa dei novelli sposi, sta schiavizzando Casilda per riuscire a pulire tutto prima che Ramon e Carmen rientrino dalla loro luna di miele. Lo zelo che la moglie di Antonito sta mettendo in questa attività, però, è eccessivo così come l’aggressività verbale con la quale risponde a tutti: è ovvio che gli ormoni della gravidanza stanno alterando il suo umore e a farne le spese sono gli amici e il marito. Marcia si confida con Agustina che l’ha appena sostituita come domestica a casa di Felipe: la Sampaio teme che la sua presenza nella vita dell’avvocato possa compromettere la reputazione di Felipe e per questo è titubante nel vivere pienamente la loro storia d’amore. Agustina, però, tenta di rassicurarla sull’amore che il suo padrone prova nei suoi confronti. Poi la ragazza riceve in soffitta la visita di Ursula che fa finta di voler mettere da parte tutti i loro dissapori visto che lei teme la vendetta di Felipe: il conto che avevano in sospeso è saldato e lei è libera di vivere il suo amore con l’avvocato, senza temere alcuna sua intromissione. Marcia è felicissima e ancora incredula di poter finalmente vivere in tutta serenità. Finalmente Carmen e Ramon tornano a casa e vengono accolti con gioia da tutta la famiglia ma si rendono presto conto degli sbalzi di umore di Lolita.

Emilio dà appuntamento a Cinta in strada per raccontarle di Nicolas e di come le inclinazioni sessuali del ragazzo abbiano fatto saltare il loro piano. Poi il Pasamar le dice che Angelines mostra un certo interesse nei confronti di Jacinto ma questa non è una buona notizia perché il fatto che si tratti di un uomo sposato non servirà a farle rompere il fidanzamento. I due, però, si danno un ulteriore appuntamento a quella sera a casa dei Rodriguez visto che la ragazza sarà da sola a casa. Non si accorgono che da lontano Ledesma li sta spiando e ha capito che si incontreranno di lì a breve. Quando Emilio arriva a casa di Cinta i due provano ad organizzare un altro piano per riuscire a convincere Angelines a rifiutare le nozze con Emilio. Mentre parlano, però, iniziano a baciarsi e non fanno più caso a quello che accade intorno a loro, così non si rendono conto che la porta di servizio non era stata chiusa bene e proprio da lì entra Ledesma che li sorprende insieme capendo subito che la loro relazione non si è mai interrotta. Ursula intanto, ben lontana dal voler lasciare in pace Marcia, si incontra con un misterioso uomo che appena la vede compie un gesto particolare: spegne a terra il sigaro che sta fumando. Ursula lo saluta calorosamente e si scopre così che si tratta di Andraches, l’uomo che un tempo era stato il padrone di Marcia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA