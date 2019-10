Una vita/ Anticipazioni puntata 10 ottobre: Higinio e Maria legati a Casilda?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 OTTOBRE

I problemi per gli abitanti di via Acacias 38 non mancano mai e se la questione di Lucia, quella d Samuel e di Trini hanno occupato interi pomeriggio in questi ultimi giorni, sembra proprio che presto le cose cambieranno e l’attenzione di tutti potrebbe spostarsi in soffitta. Nella prossima puntata della soap opera Una vita Susanna si mette all’opera per aiutare Rosina a vendicare il tradimento del marito. Rosina, infatti, ha rivelato a Susana che Maximiliano, prima di sposarla, ha avuto una relazione con Maria, la domestica di Higinio. Con l’aiuto di Cesareo, Susanna in scena un falso furto e accusa Maria di essere una ladra. Infine chiede a Higinio di licenziarla, ma il medico permette alla cameriera di rimanere ad Acacias. I due nascondono qualcosa e Iñigo si mette a indagare su di loro per scoprire la verità, finirà nuovamente per mettersi nei guai dopo quello che gli è successo in passato?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap opera spagnola Una vita torna anche oggi, giovedì 10 ottobre, con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5. Prima di scoprire cosa succederà, rivediamo quanto successo ieri. Triny chiede al marito Ramon di non accanirsi nella lettura dei libri sulla gravidanza e sulla maternità. La donna non ne vuole sapere di tutte le nuove scoperte mediche e gli dice che vorrebbe andare a trovare donna Rosina per portarle dei dolci. Ma Ramon le dice che nel suo stato non deve mangiare dolci, perché, così come è scritto nei libri, potrebbero far male al bambino che porta in grembo. Triny accusa un forte mal di pancia, spaventando Ramon e Antonieto. Anche Lolita sta male, ha un forte mal di pancia e teme di essere stata lei a contagiare Triny. Lucia e Felipe sono preoccupati per lo stato di Samuel. L’avvocato si sente in colpa perché è stato lui a convincerlo a incontrare la marchesa. Lucia, che prova dei sentimenti per Samuel, decide di passare più del tempo con l’uomo. Samuele confessa a Lucia le gravi difficoltà economiche che sta affrontando, rischiando addirittura il pignoramento della casa. Lucia lo rassicura e si assenta per andare a prendere del denaro da prestargli. Viene, però, scoperta dallo zio Justin e tra i due scoppia una lite. L’uomo pretende che Lucia gli dica cosa intende fare con quel denaro ma la donna non vuole dirgli nulla. Si presenta, quindi, da Samuel, e gli consegna il denaro. L’uomo è stupito dal gesto della donna e la ringrazia di cuore. Lucia rientra a casa e la lite con lo zio prosegue. La donna lo accusa di non essere mai stata amata, di non essere mai stata considerata come figlia. Chiede, quindi, per quale motivo lui ha deciso di crescerla se è sempre stato indifferente nei suoi confronti. Cervante scopre che Fabiana sta nascondendo delle locandine che lo ritraggono e lo denigrano. La donna confessa di voler togliere di nascosto tutti i manifesti affissi ai muri, in virtù dell’amicizia che la lega al portinaio. Ursula, ormai pentita delle sue azioni precedenti, chiede a Flora perché la ragazza la eviti. La donna capisce di non essere ben voluta da nessuno. Il sacerdote cerca di rincuorarla dicendole che è solo questione di tempo. Ursula, dal canto suo, vorrebbe in tutti i modi risarcire gli abitanti di Acacias dei danni da lei creati, ma dice di non ricordare nulla dei suoi errori precedenti.

