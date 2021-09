Una vita/ Anticipazioni puntata 10 settembre: il passato di Laura

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, venerdì 10 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Il commissario Mendez dice a Felipe che sta cercando Laura per poterle notificare il mandato di comparizione in tribunale. L’avvocato, però, deve confessare all’amico poliziotto che la domestica è irreperibile da alcuni giorni: lui e la moglie hanno avuto un grosso litigio, montato ad arte proprio da Genoveva con l’aiuto di Laura, e da quel momento la domestica è stata allontanata da casa Salmeron, senza dare più sue notizie. Mendez spinge Felipe a fare di tutto per riuscire a trovarla perché senza la sua testimonianza le accuse contro Genoveva cadranno. Proprio per trovare una soluzione a questo problema, l’avvocato decide di cambiare strategia e chiede un incontro alla moglie per parlare. Le dice che si è pentito di averla creduta colpevole perché Laura è una bugiarda che ha mentito sulla violenza e avrà di certo mentito anche sulla colpevolezza della Salmeron. Per questo vorrebbe rimettere a posto le cose, ritornando a vivere a casa e assumendo la sua difesa in tribunale: è infatti convinto di poter smontare le accuse di Laura, ma ha bisogno di trovarla. Ovviamente Genoveva è troppo furba per cadere nella trappola e lo manda via.

Fra Camino e Felicia è scontro aperto perché la ragazza non accetta che la madre si intrometta nella sua amicizia con Anabel. La donna prova a spiegarle di essere molto preoccupata per lei perché teme che la vicinanza con una ragazza così avvenente possa indurla in tentazione, rovinando il suo matrimonio con Ildefonso. La giovane Pasamar prova a spiegarle che non le piacciono le donne in generale ma era attratta dall’anima di Maite. Sua madre è troppo conservatrice per comprendere un discorso del genere, quindi Camino la invita a non immischiarsi nella sua vita. Più tardi la giovane incontra nuovamente la figlia di Marcos ma è costretta a declinare il suo invito al cinema perché lei e il marito hanno invitato a cena Lolita e Antonito. Marcelina chiede a Servante e Fabiana chi hanno scelto per interpretare la parte della figlia e il custode fa il nome di Alodia, mandando su tutte le furie non solo la moglie di Jacinto ma anche Casilda. Intanto la domestica di casa Dominguez è impegnata su più fronti: da un lato tenta di migliorare la sua dizione per sembrare davvero la figlia dei locandieri, dall’altro cerca di far ragionare Bellita, con l’aiuto di Josè, perché la donna è ossessionata dalla nuova gravidanza di Cinta.

Una Vita, anticipazioni 10 settembre 2021

Nella puntata di oggi, venerdì 10 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Liberto ha trovato un nuovo appartamento per Felip, ce non riesce a trovare Laura: nemmeno parlare con Casilda l’ha aiutato a saperne di più. Il commissario Mendez, controllando vecchi fascicoli dell’archivio della polizia, ha scoperto che Laura era stata in passato accusata dell’omicidio di suo padre. Liberto pensa di proporre a Marcos di affittare l’appartamento precedentemente occupato da Felipe. Intanto in soffitta si sono creati molti dissapori fra gli inquilini perché tutti sono gelosi di Alodia e vorrebbero prendere il suo posto come “figlia” di Fabiana e Servante. Poiché iniziano a trattarla molto male, il locandiere ha un’idea per risolvere la situazione in modo pacifico.

