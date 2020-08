Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 agosto: Ramon morirà?

Una Vita, anticipazioni puntata 11 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 11 agosto, la carrozza sulla quale Ramon viaggia ha un incidente misterioso e Antoñito riesce a resistere alle avances di Genoveva, pur decidendo di investire nell’affare. Cesareo insiste con la famiglia Pasamar sul fatto di aver sentito Camino parlare durante il sonno ma tutti i suoi familiari negano che la ragazza sia dotata di parola. Felipe comunica ad Ursula di essere deciso ad indagare sul Dott. Maduro per scoprire come mai abbia fatto un errore così grande nella diagnosi di Agustina e la cameriera inizia ad agitarsi molto perché teme di essere scoperta.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Antoñito comunica al padre di aver venduto i diritti del brevetto per avere i soldi necessari per investire nel Banco Americano e il padre si arrabbia molto. Carmen racconta a Fabiana del litigio fra Ramon e suo figlio e la governante è sicura che questa situazione che sta coinvolgendo tutta Acacias porterà grandi problemi. Poi Carmen le confessa che non ha voglia di partecipare al prossimo evento mondano perché teme le cattiverie delle dame del quartiere. Emilio è indaffarato nei preparativi del pranzo di beneficenza e Rafael gli si avvicina per dirgli che parteciperà accompagnato da Cinta e questo fa molto ingelosire il ragazzo. Alfredo chiede a Genoveva di sedurre Antoñito mentre lui si occuperà di sistemare Ramon, il vero pericolo per la realizzazione del loro piano. Intanto il Palacios sta cercando di raccogliere informazioni sull’affare del Banco perché non è convinto di quello che ha letto nel rapporto che ha ricevuto. Intanto Carmen e Ramon partecipano alla festa di beneficenza, scatenando i pettegolezzi di tutte le donne del quartiere. Anche Cinta, al fianco di Rafael, riesce a calamitare tutte le attenzioni su di sè e soprattutto la gelosia di Emilio che, però, non si lascia abbindolare dalle chiacchiere di quell’uomo e cerca di scoprire cosa si nasconda dietro modi così affabili. Carmen dà uno smacco a tutte le donne di Acacias dimostrando di poter sostenere senza difficoltà una conversazione colta con il diplomatico seduto al loro tavolo.

Lolita prova a mettere pace fra il marito e suo suocero ma si lascia sfuggire con Antoñito che il padre ha continuato a chiedere informazioni sul Banco Americano. Fra i due nasce una discussione molto pesante e il giovane Palacios accusa la moglie di non essere dalla sua parte. Ramon ha ricevuto notizie da uno dei sui informatori sul Banco Americano e il contatto gli chiede di recarsi in città per parlare da vicino. Così il Palacios parte senza però dire a Carmen o ad altri dove si stia recando: nessuno sospetta che potrebbe trattarsi di una trappola. Dopo aver accompagnato il suo futuro sposo alla corriera, Carmen incontra Susana, Felicia e Rosina che la ringraziano per averle salvate da una brutta figura durante il pranzo di beneficenza. Carmen è molto felice perché spera che quanto ha fatto possa essere il primo passo verso una riconciliazione con le dame di Acacias. Mentre Cesareo sente Camino parlare durante il sonno, rendendosi conto che ciò che blocca la ragazza è solo un problema psicologico, Servante invece si reca a casa di Bellita per chiederle dove ha acquistato i suoi bellissimi ventagli che tanto piacciono a Marcelina perché intende regalargliene uno, suscitando i sospetti di Casilda. Ursula è al capezzale di Agustina, ormai fuori pericolo, quando arriva Felipe che racconta alla domestica che la diagnosi del suo medico è sbagliata e che la donna non ha una malattia del sangue e che non è in pericolo di vita. Genoveva invita Antoñito a casa con lo scopo di sedurlo.

