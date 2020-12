Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: Felipe non ce la fa più

Una Vita, anticipazioni puntata 11 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 11 dicembre, Felipe non riesce più a resistere nell’attesa che Andrade chiami Mauro per avvertirlo che ha dieci schiave per lui. Neanche il compito che l’amico gli ha affidato, cioè cercare nei bordelli della città se qualcuno ha notizie di Marcia, riesce a tenerlo impegnato. Quando l’avvocato inizia a rendersi conto che nessuna delle strategie sta dando frutti, decide di affrontare direttamente Andrade e per questo si reca nella sua villa. Emilio è ormai a Santander da qualche giorno e, dopo molti insuccessi, riesce finalmente a trovare delle informazioni che possano essere utili per liberarsi per sempre di Ledesma. Nonostante abbiano promesso a Ramon di andare più d’accordo, i rapporti fra Lolita e Carmen non accennano a distendersi. Dopo l’ennesimo e violento litigio, Ramon riprende la nuora, scatenando l’ira di suo figlio con il quale finisce per litigare: è chiaro ormai che i quattro non possono più vivere insieme.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Una Vita. Felipe ha un violento litigio con Mauro perché lo accusa di essere stato troppo morbido con Cesar Andrade. Il San Emeterio, però, gli spiega che se avesse fatto eccessive pressioni avrebbe messo in allarme lo schiavista. Così, invece, ha lanciato l’esca e ora devono solo aspettare che Andrade li ricontatti con le schiave. Felicia offre a Ledesma 50mila pesetas, sperando che l’uomo accetti e se ne vada via. Copernico, però, rifiuta perché pensa che sposando la donna avrà accesso a tutte le sue ricchezze e alla sua posizione sociale, guadagnando molto di più. Poi, all’arrivo di Camino, prende dei soldi dalla cassa e va via, lasciando Felicia nella disperazione. Susana e Rosina spettegolano dell’incidente che ha avuto Ramon a casa sua, con la schiena bloccata che lo ha costretto a ricorrere all’ospedale. Le donne pensano che dietro questa storia ci sia ancora il litigio fra Lolita e Carmen. A casa Palacios, intanto, Carmen e Lolita provano a farsi perdonare da Ramon che afferma che i suoi problemi alla schiena derivano anche dal dispiacere che le due donne gli danno. Alla presenza di Antonito, le due spiegano a Ramon i motivi per i quali litigano nelle ultime settimane e così iniziano a litigare nuovamente.

Felipe fa un sogno orribile nel quale è a casa di Andrade e vede Marcia che non si ricorda più di lui. Quando si sveglia è molto agitato e legge un biglietto di Mauro che lo avvisa di stare tranquillo e di non preoccuparsi perché lui è in giro a fare ricerche. L’avvocato però non è sereno e decide di agire per suo conto. Camino è molto preoccupata perché non ha più notizie di suo fratello da giorni: questa ansia le fa fare molti errori sul lavoro. Così decide di attendere Jose Dominguez sotto casa per avere notizie del fratello ma neanche il padre di Cinta ha sentito Emilio. L’uomo prova a rincuorare la ragazza, poi il loro discorso viene interrotto dall’arrivo di Cinta che non sa nulla della vera destinazione del fidanzato. Cesareo va alla locanda di Fabiana per scusarsi con l’amica e viene così a sapere che quella notte Servante ha avuto un piccolo incidente: si era alzato all’alba per andare in bagno e ha poi sbagliato stanza entrando in quella di Fabiana che lo ha colpito in testa. In realtà il guardiano sa benissimo quali erano le intenzioni dell’amico. Poi i due vengono interrotti dall’arrivo di Lolita e Carmen, convocate da Fabiana: la donna vuole sapere dalle due amiche per quale motivo continuano a litigare in modo così feroce ed insensato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA