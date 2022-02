Una vita/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Bellita aggredita dallo stalker!

Una vita, anticipazioni puntata 11 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita“ Aurelio viene a sapere che Anabel è da sola a casa e decide di farle una visita, sperando sempre in un loro riavvicinamento. Questa volta, però, la ragazza sembra essere più propensa nei suoi confronti. Antonito non si arrende all’idea che alla moglie restino solo pochi mesi di vita, quindi fa di tutto per mettersi in contatto con un medico di cui ha letto sui giornali e che è specializzato nelle malattie del sangue. Bellita esce incappucciata e scortata da Rosina e Susana, felice finalmente di poter lasciare casa ma la gioia dura poco perché all’angolo della strada le tre donne vengono aggredite da un losco individuo che si rivela essere l’ammirato pazzo della Del Campo. Jacinto ha un confronto con Indalecia la quale finalmente gli spiega i veri motivi per i quali è così gentile nei suoi confronti.

Una vita/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: nuovi affari per Genoveva?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Lolita torna a casa e l’incontro con Antonito lascia tutti sulle spine. La ragazza non è molto in forma ma il marito non fa che riempirla di complimenti, cercando di tirarle su il morale. La bottegaia gli risponde che probabilmente la vede così bella perché la guarda con gli occhi dell’amore e questa battuta fa sperare al giovane Seler di riuscire a rimettere le cose a posto con sua moglie. In realtà, però, Lolita è molto chiara quando lui le chiede se può tornare a casa con lei: non ha ancora dimenticato quello che è successo e ha bisogno di altro tempo. Nel pomeriggio, quando accompagnata da Carmen torna in bottega, la ragazza riceve la visita di Susana e Rosina le quali non perdono tempo e le chiedono subito se ha intenzione di perdonare il marito ma Lolita mette subito in chiaro che questi argomenti riguardano esclusivamente lei e suo marito, quindi non vuole che gli altri ne parlino. Per fortuna, però, il litigio che sta per iniziare viene subito smontato dall’arrivo di Felipe che è venuto a trovare l’amica e chiede informazioni sul suo stato di salute, ricevendo risposte confortanti. La famiglia di Lolita, infatti, non ha voluto dirle la verità sulla sua imminente morte.

Una vita/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Lolita torna a casa, Antonito in ansia

Genoveva vuole insinuarsi sempre di più nella vita di Aurelio, convinta che possa portarle un vantaggio negli affari, e per questo motivo fa in modo di incontrarlo casualmente in strada. Il Quesada è in compagnia di sua sorella Natalia e non può trattenersi perché è atteso ad una serata di carte, così la Salmeron si offre di accompagnare a casa Natalia per conoscersi meglio. Una volta da sole, Genoveva ne approfitta per esprimere solidarietà alla ragazza, dicendosi convinta che in realtà nella vicenda di Antonito lei è una vittima e non il carnefice, ma la messicana le fa chiaramente capire che non ha intenzione di toccare l’argomento. Il giorno dopo la Salmeron va a trovare Marcos con la scusa di voler ricordare insieme Felicia, ma il Bacigalupe è molto scaltro e capisce che c’è dell’altro, così la donna non si fa scrupoli e gli chiede informazioni sui Quesada perché vuole fare affari con loro. Marcos le consiglia di rivolgersi solo a lui perché Aurelio è una testa calda e vuota. Bellita dice al marito che non ha intenzione di aspettare altro tempo e che il giorno dopo si recherà in giro per il quartiere, anche incappucciata se è necessario, perché non resiste più in casa. Josè la prega almeno di farsi accompagnare da Susana e Rosina per maggior sicurezza. Soledad dice a Marcos di essere molto preoccupato perché il quartiere lo incolpa per l’arrivo dei Quesada ma il Bacigalupe la invita a stare tranquilla e le propone di andare a pranzo insieme in un locale poco lontano.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Genoveva in affari con Aurelio

© RIPRODUZIONE RISERVATA