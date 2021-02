Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Ramon e Carmen si sentono in colpa

Una Vita, anticipazioni puntata 11 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 11 febbraio, Ramon e Carmen si sentono in colpa per tutte le critiche mossa a Lolita per la sua scelta di dipingere la stanza del nascituro di giallo. Per questo motivo decidono di farle un regalo e comprano una bellissima culla che la moglie di Antonito accetta con gioia, mettendo fine ai malumori. Santiago viene a sapere da Genoveva di ciò che ha fatto Felipe e vorrebbe andare dall’avvocato per intimargli di restare lontano da sua moglie. Marcia, però, lo blocca, giurandogli che ha intenzione di restargli fedele e di non voler rompere le promesse di matrimonio, riuscendo così a calmarlo e a farlo desistere dai suoi propositi. Susana finalmente si decide e confessa ad Armando di non riuscire a stare senza di lui e di voler finalmente vivere la loro relazione alla luce del sole, senza alcuna paura. Josè decide di denunciare Carchano per quello che ha fatto, ma Bellita teme per la sua carriera.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Una Vita. Jacinto si confida con Carmen perché è molto preoccupato: teme che Don Felipe stia molto male perché lo ha visto più volte in un’osteria poco lontana da Acacias, intento a bere grappa fin dalla mattina. Carmen promette di parlare con suo marito Ramon. Anche Casilda e Agustina sono preoccupate per Felipe e Marcia e commentano ciò che è accaduto la mattina, quando l’avvocato ha fatto irruzione alla pensione, pretendendo di parlare con la Sampaio. Vengono però interrotte da Ursula che cerca subdolamente di estorcere informazioni ad Agustina che, però, riesce a zittirla e rimetterla al suo posto. Più tardi Agustina porta una medicina a Felipe per il mal di testa ma l’avvocato la tratta male, poi vengono interrotti da Genoveva che vuole avere maggiori informazioni sulle condizioni del suo amato. A quel punto Felipe le racconta tutto, volendosi liberare dal peso che lo opprime. La Salmeron, però, gli dice che deve finalmente accettare il fatto che Marcia sia una donna sposata che non vuole lasciare il marito. Gli consiglia quindi di gettarsi sul lavoro, frequentare gli amici, appoggiarsi alle persone che gli vogliono bene, proprio come gliene vuole lei.

Carmen raccoglie i dubbi di Susana che le racconta dell’ultimatum che le ha dato Armando circa la loro relazione. La moglie di Ramon pensa che l’interesse che il diplomatico mostra nei suoi confronti sia davvero bellissimo e la spinge a viversi pienamente questo amore. Quando la donna va via, Susana raggiunge il Nuovo Secolo e qui incontra Antonito che le racconta di un libro che gli ha prestato proprio Don Armando. Questo provoca una fitta di dolore nella sarta che è dispiaciuta di aver perso l’uomo che ama. Marcia ha paura che Santiago venga a sapere di ciò che è accaduto con Felipe e si confida con Casilda e Fabiana. Alle amiche confessa di amare l’avvocato ma di avere paura della reazione del marito e per questo non ha il coraggio di lasciarlo. Poi Fabiana le consiglia di essere sincera con suo marito, così da evitare una sua reazione violenta, mentre Casilda le consiglia invece di non parlare del suo tradimento. Josè e Bellita parlano di ciò che è accaduto il giorno della proiezione della pellicola e per questo motivo chiede al marito di intervenire, per evitare che la sua carriera e quella di Bellita possano esserne danneggiate. Propone così di andare a parlare con Carchano, cercando di fare appello al suo buon cuore. Poi i loro proposito passano in secondo piano quando arriva Cinta che è disperata per quello che è successo e ha deciso di abbandonare per sempre il mondo dello spettacolo.



