Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Antonito affida Milagros a Celia ma…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 MARZO

Nelle nuove puntate di Una Vita, la situazione in cui versa Ramon è sempre più tragica. La famiglia è in pensiero, prima fra tutti Lolita, ma nessuno sembra prendere in considerazione alcune delle frasi che ha detto in seguito alla scomparsa di Trini. Ramon infatti ha sottolineato spesso di trovare la sua vita inutile vista la perdita della moglie: parole che gesto drammatico. Nel frattempo, Filo decide di non assumersi la responsabilità per la morte di Guillermo. Il sospetto di Batan che possa confessare tutto potrebbe essere più che reale. In tutto questo il contributo di Samuel sarà utile perchè il criminale venga fatto evadere di prigione. Celia invece è riuscita ad ottenere il suo obbiettivo: dopo aver ostacolato la decisione di Lolita di assumere una balia per la neonata, ha abbattuto anche le reticenze del marito sul fatto di accudire Milagros nella loro casa. Si tratta però solo di un breve sospiro di sollievo: la cugina di Lucia dovrà fare presto i conti con la decisione di Lolita di assumere le redini della situazione e lasciare che la piccola viva in famiglia, anche per il bene di Ramon.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Lucia incontra Telmo, di ritorno dal Commissariato: è felice di vederlo integro, soprattutto dopo il confronto con Filo. Mendez è sicuro di avere finalmente le prove per poterlo incastrare per la morte di Guillermo e il merito è anche dell’intervento di Lucia. L’ex prete però vorrebbe anche scoprire qualcosa di più sul delitto, soprattutto perchè è sicuro che dietro ci sia Espineira. Anche Agustina non può che essere felice per la bella notizia. Finalmente potrà dormire in pace, ora che Filo è stato messo in manette. Nel frattempo, Antonito e Lolita parlano delle condizioni di salute di Ramon. La morte di Trini lo ha colpito duramente e il medico è sicuro che il suo malessere sia spirituale. Così decidono di chiere l’aiuto del prete e approfittano del pranzo in famiglia per parlarne con Ramon, che reagisce con rabbia. L’uomo infatti è sicuro che nessuno possa comprendere quale dolore stia provando, a causa della perdita della moglie. Senza Trini al suo fianco, è certo anzi che anche la sua vita sia ormai finita. Antonito è abbattuto, ma Lolita si fa venire subito un’idea per aiutare il suocero.

Samuel invece riceve la visita di Batan e scopre che la situazione è più drammatica del previsto. Lo strozzino infatti non pretende i soldi, ma gli rivela che l’arresto di Filo potrebbe complicare tutto anche per loro. Il suo scagnozzo infatti potrebbe confessare il loro coinvolgimento e allora per entrambi non ci sarebbe che la garrota. Batan conclude quindi che l’unico modo è liberare Filo e farlo trasferire lontano, in modo che la Polizia non possa trovarlo mai più. E visto che Samuel è coinvolto, pretende il suo aiuto per il piano di fuga del sicario. Nel frattempo, Tito firma il nuovo contratto con Inigo, mentre le donne si riuniscono lungo la strada per parlare di Ramon e ricordare la solarità di Trini. Lucia ne approfitta anche per chiedere a Susana di poter indossare il vestito che sta preparando per lei prima del previsto. Ha bisogno di indossarlo per un’occasione speciale e la sarta si chiede se stia facendo pace con Samuel. Su richiesta di Lolita, Telmo raggiunge invece casa Palacios per parlare con Ramon. Gli rivela così di conoscere quel dolore che lo affligge, visto che in passato lo ha potuto provare sulla propria pelle. Poi lo convince a parlargli di Trini, riuscendo ad abbattere i suoi muri.





