Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 novembre: don Telmo affronta il processo!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 11 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una Vita, Lucia si troverà costretta a prendere una terribile decisione: quella di procedere all’incriminazione diretta contro Telmo, nel processo guidato da Padre Espineira. La ragazza è stata soggiogata infatti a dovere dopo aver parlato con Alicia Villanueva, presentatale da Samuel. Raul, il ragazzo dai capelli rossi apparso all’improvviso in paese tenta di ricucire un rapporto con la madre che non vedeva da molto tempo, tuttavia pare covare un piano pericoloso e vendicativo. Flora invece scopre un anello nella tasca di Pena e pensa che lui voglia chiederle di sposarlo, tutto però non è come sembra. Le sorprese per Flora non mancheranno soprattutto quando la giovane inizierà a pensare che forse la recitazione potrebbe essere il problema e l’ostacolo tra lei e Pena, sarà davvero così? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando la soap spagnola tornerà in onda.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: IL PROCESSO A DON TELMO

Precedentemente, in Una Vita, si aveva avuto motivo di vedere l’indecisione assoluta di Lucia nel voler accusare Padre Telmo a tutti i costi ma, alla fine, l’intervento di una donna misteriosa che risponde al nome di Alicia Villanueva ha instillato in lei dei dubbi. Padre Telmo si trova ora infatti ad affrontare le decisioni del tribunale ecclesiastico presieduto dal priore con la partecipazione di alcuni confratelli e dovrà sottostare obbligatoriamente alle disposizioni dettate; avrebbe avuto però dapprima la possibilità di potersi trasferire in altra parrocchia, senza destare particolari sospetti. Padre Telmo prova inutilmente a difendersi e a portare a suo vantaggio la sua buona fede mentre il priore Espineira espone il caso davanti al pulpito, ma tutto risulta inutile. La testimonianza chiave di Lucia, seppure molto frammentaria, diventa probante e Telmo viene incriminato in solido dal tribunale ecclesiastico. Lucia, tuttavia, si rende conto che il suo gesto è stato un pò inusitato e si confida a Celia circa i suoi dubbi se aver fatto la cosa giusta o meno. Le indagini interne per acclarare la responsabilità del parroco Telmo nel presunto abuso ai danni dell’ignara Lucia proseguono ma un nuovo elemento comincia a generare ulteriore scompiglio. Samuel Alday continua infatti a insidiare Lucia, tentando di allontanarla definitivamente dal prete e cercando di instillarle dei dubbi circa il fatto che sia stato effettivamente lui a drogarla e violentarla ma lei oppone il suo diniego e lui, vedendosi quasi sconfitto, si gioca la sua ultima carta presentando a Lucia una misteriosa donna che si presenterà poi come Alicia Villanueva: questa donna dichiara di provenire dal di fuori della comunità di Calle Acacias e che intende fornirle una verità che è stata a lungo celata. La Villanueva confida infatti a Lucia di conoscere Telmo da molto tempo prima che divenisse sacerdote e che è ora giunto il momento di raccontare davvero quale pericolosa persona si nasconda dietro l’dentità del parroco. La donna racconta infatti che Telmo ha abusato di lei in passato ma che tutto è stato messo a tacere dal priore dell’epoca, per coprire l’onta che ne sarebbe scaturita.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: L’ARRIVO DI RAOUL

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Una Vita, in Calle Acacias, si aggira un ragazzo dai capelli rossi che già in precedenza aveva fermato Donna Susana, destando la curiosità di quest’ultima, essendo il suo volto totalmente nuovo tra quelli in città. Il ragazzo dichiara di essere alla ricerca di una certa signora Assencio che tuttavia nessuno sembra conoscere; inoltre, il ragazzo pare essere affamato e in preda a un certo stato di agitazione, tanto da arrivare a rubare dei dolci da “La Deliciosa”, venendo scoperto da Inigo. L’intercessione subitanea di Flora, tuttavia, salva il ragazzo e gli permette di consumare in libertà il dolce che aveva prima sottratto.

Alla fine, passeggiando per le vie, Carmen scopre che quel ragazzo con i capelli rossi che andava chiedendo ovunque della signora Assencio, è in realtà suo figlio, che non vedeva da molto tempo. Preoccupata per lui, il figlio le rivela di versare in una situazione piuttosto disperata, dal momento che il padre è morto e lui non sa come tirare avanti.



