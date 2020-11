Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Marcia via da Acacias?

Una Vita, anticipazioni puntata 11 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 11 novembre, il piano per convincere Marcia ad andare via da Acacias sembra dare i suoi frutti e Ursula si gode da lontano gli effetti. La nuova fidanzata di Felipe, di rientro da una passeggiata per il quartiere, vede un sigaro a terra e ha un attacco di panico perché capisce che si tratta di una minaccia rivolta a lei. Felipe vuole organizzare quanto prima una festa per ufficializzare il suo fidanzamento con Marcia, anche aiutato da Agustina che è molto favorevole a questa unione. L’organizzazione dell’evento, però, riserverà più di qualche sorpresa amara all’avvocato. Cinta ed Emilio sono molto preoccupati perché non sanno quali sono le intenzioni di Ledesma ora che ha lasciato il quartiere. I due pensano quindi di partire e andare il più lontano possibile per non farsi più trovare: di una sola cosa sono sicuri ed è che non si lasceranno mai più. Cinta si mette così all’opera per trovare un possibile ingaggio in qualche teatro estero.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ledesma riesce a introdursi a casa dei Dominguez e scopre Emilio e Cinta che si baciano. Fra l’uomo e il Pasamar scoppia un litigio verbale e Ledesma minaccia il ragazzo di rivelare la sua colpevolezza alla polizia, poi dice ad Emilio che sposerà sua figlia in ogni caso e se lo vorrà potrà mantenersi Cinta come amante. A quel punto inizia ad insultare la ragazza, chiamandola sgualdrina e poco di buono. Emilio reagisce molto male a quelle parole e atterra il suo futuro suocero con un pugno: quando si rialza giura al ragazzo che pagherà molto caro questo affronto. Quando più tardi Emilio rientra al Nuovo Secolo, Felicia è molto sospettosa per il nervosismo del figlio e inizia a chiedergli dove sia stato e con chi ma non riceve nessuna informazione se non risposte sgarbate. La mattina dopo la donna riceve la visita di Ledesma che le racconta degli avvenimenti del giorno prima e le intima di convincere il figlio a sposarsi se non vogliono passare dei brutti guai. Poi le rinfaccia di essere sempre sprezzante nei suoi confronti e va via sdegnato, rendendosi però conto che Angelines sta civettando con Jacinto: per questo motivo tira via la ragazza in malo modo e le dice che devono rientrare immediatamente a Santander.

Genoveva è impaziente di parlare con Ursula per sapere se ha trovato il modo di eliminare definitivamente Marcia da Acacias. Quando la governante le dice che è tutto sotto controllo, la Salmeron non vuole sapere nulla per non sentirsi colpevole con Felipe. Marcia e Felipe, incuranti di quello che Ursula e Genoveva stanno tramando, vivono finalmente felici il loro amore e iniziano a pensare al matrimonio per suggellare questo sentimento. L’occasione viene colta al volo dall’avvocato per raccontare alla fidanzata del figlio adottivo che ora vive a Vienna e fa il medico, promettendole che presto glielo farà conoscere. Carmen prova a convincere Ramon di essere più indulgente nei confronti di Lolita perché gli ormoni della gravidanza la scombussolano ma un paio di episodi mettono a dura prova anche la pazienza di Carmen che inizia a sentirsi di troppo a casa della nuora. Jacinto, mentre lava le scale di Acacias 38, ha un colpo della strega e si blocca con la schiena. Lo soccorrono Cesario e Arantxa che prima si preoccupano per le sue condizioni, poi iniziano a prenderlo in giro perché il custode del palazzo con un po’ troppa facilità accusa problemi fisici. Per questo motivo la domestica, che si vanta di avere una resistenza fisica non indifferente, si offre di allenarlo.



