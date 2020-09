Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Marcia e Felipe sempre più vicini

Una Vita, anticipazioni puntata 11 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 11 settembre, la vicinanza fra Marcia e Felipe si fa sempre più importante. L’avvocato ha chiesto alla domestica di accompagnarlo all’evento dell’ambasciata brasiliana così da fare da interprete. Inoltre le ha dato i soldi per acquistare un vestito adeguato alla serata. In vista della festa, Felipe dà alcune lezioni di ballo alla ragazza e proprio in uno di questi momenti fra i due sta quasi per scattare un bacio. L’avvocato però si ritrae in tempo, confuso per i sentimenti che prova nei confronti della ragazza. Felipe ignora che la domestica, in realtà, è stata ingaggiata da Ursula e che ha il compito di fare la spia. Alfredo e la Dicenta non si fidano più di Genoveva e hanno cercato una strada alternativa per portare a compimento la vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias. Intanto Genoveva, convinta che Felipe provi i suoi stessi sentimenti, inizia ad avere un interesse sempre più grande nei confronti dell’avvocato e ignora che fra loro due si sta creando un pericoloso triangolo amoroso il cui terzo vertice è occupato proprio da Marcia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Rosina non se la sente di pranzare da sola e invita Casilda a unirsi a lei. Questa è una novità per la domestica che approfitta di questa occasione per dirle che lei non l’abbandonerà mai, neanche se Liberto non dovesse più ritornare a casa. Intanto il Seler è ad una riunione al Nuovo Secolo che è stata indetta da Ramon per parlare con i suoi vicini dell’idea di investire nel settore delle assicurazioni. Alcuni degli abitanti di Acacias sono un po’ scettici perché pensano che si tratti di un altro progetto fallimentare come quello del Banco Americano ma l’uomo è molto bravo a convincerli che può diventare un modo per assicurarsi un futuro sereno proprio considerando tutti i soldi che hanno perso con l’affare proposto dal Bryce. Felipe incontra Marcia per strada e la ragazza è carica di pacchi. L’avvocato vorrebbe aiutarla ma lei si ritrae perché ha paura che poi l’uomo possa richiedere qualcosa in cambio. Mentre Felipe si scusa, Marcia gli consegna una lettera e l’uomo scopre di essere stato invitato ad un evento all’ambasciata brasiliana e quindi invita la domestica ad accompagnarlo per fare da interprete. Subito dopo incontra Genoveva, di ritorno a casa dopo la notte che ha passato in albergo, e i due si dicono felici di essersi incontrati.

Rosina viene a sapere che un mercante d’arte le farà visita a breve per acquistare tutti i libri antichi di Liberto. Per la donna è un duro colpo perché si rende conto che il marito lo ha fatto per lei, per racimolare i soldi in modo tale da mettere da parte i soldi per garantirle una vita serena. Mentre si rattrista guardando uno a uno tutti i libri del marito e ricordando le occasioni nelle quali ogni volume è stato acquistato, arriva il libraio che fa subito capire di aver già conosciuto la donna e di apprezzarla molto. Arantxa finalmente bracca Cinta e si fa dire il vero motivo per cui non ha più voluto fare la tournée, poi la ragazza incontra Rafael al quale deve dire tutta la verità: non lo ama ma non per colpa sua quanto piuttosto per il fatto che lei è innamorata di un altro uomo. Rafael prova a proporle di partire comunque per gli spettacoli che avevano in programma, convinto che quando lei si renderà conto del grande amore che lui prova nei suoi confronti anche Cinta saprà ricambiarla, ma la ragazza dice che la loro frequentazione non può continuare: lui è un uomo meraviglioso e merita qualcuna che possa amarlo per quello che è ma quella persona non potrà essere lei.



