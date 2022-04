Una vita/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Natalia cerca di sedurre Antonito

Una vita, anticipazioni puntata 12 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 12 aprile, della soap opera spagnola “Una vita” Ignacio sembra finalmente cambiato e Bellita pensa che il merito sia tutto di José ma il marito la invita alla prudenza perché non è sicuro che sia tutto oro quello che luccica. Felipe, spinto da Natalia, organizza un tranello per Lolita e Antonito, con l’idea di riappacificarli con la messicana, così li invita tutti alla pensione di Fabiana. Una volta lì, però, Natalia tenta nuovamente di sedurre il giovane deputato che questa volta però non ci casca. Marcos affronta Aurelio e Genoveva e li minaccia con una pistola. Casilda e il sosia di Martin si incontrano di nuovo e la domestica pensa che possa essere davvero il suo defunto marito e anche Rosina si rende conto che la ragazza ha qualcosa che non va.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Marcos cede al ricatto di Genoveva

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Casilda prova a ritrovare il sosia di Martin ma il ragazzo sembra scomparso nel nulla. La domestica racconta a Fabiana di aver visto un venditore ambulante che sembra proprio lui ma la locandiera pensa che si stia solo impressionando e in effetti tutte le volte che le sembra di vederlo e vuole mostrarlo anche all’amica, il sosia di Martin sembra sparire. Lolita chiede scusa a Felipe per averlo trattato male il giorno prima quando era con Natalia. L’avvocato prova a convincerla che la messicana dovrebbe avere una seconda occasione ma la bottegaia pensa che sia lei che il fratello siano molto pericolosi e anche Felipe dovrebbe stare attento a Natalia. L’avvocato prova a dirle che potrebbe essere stata Genoveva a spingere la messicana a sedurre Antonito ma Lolita non pensa sia possibile. Più tardi Felipe incontra Natalia in strada e la ragazza lo convince ad aiutarla a persuadere a fare pace con Lolita. Ramon e Carmen discutono della svolta religiosa di Antonito e sono molto preoccupati dall’atteggiamento intransigente del giovane.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 aprile: nuovi incontri per Casilda

Anabel va a trovare Natalia a casa, su invito esplicito della Quesada: in realtà la Bacigalupe rischia molto poiché Aurelio e Sallustio si sono alleati con Genoveva contro di lui e Marcos è imbestialito. Natalia, però, riesce a manovrarla ancora una volta e cerca di farla schierare dal lato della sua famiglia. Inoltre riesce a far dire ad Anabel che lei e Aurelio sono tornati insieme e sono innamorati, proprio per questo secondo Natalia la ragazza dovrebbe stare non dalla parte del padre ma di quella dell’uomo che ama. Più tardi la Quesada va a trovare Genoveva la quale la riempie di complimenti per il lavoro fatto con Felipe e le propone di fare un ulteriore passo in avanti, senza però farsi ammaliare dall’uomo e andare fino in fondo con il progetto di sedurlo. Mentre Aurelio e Anabel sono a casa del Quesada e parlano del loro futuro, Marcos bussa con insistenza alla porta dell’uomo e fra i due scoppia un litigio davvero pesante. Sabina ha un atteggiamento molto ostile nei confronti di Daniela perché pensa che la ragazza ronzi troppo intorno al marito. Quando la proprietaria si allontana, Daniela riceve una visita di Mendez e la giovane cameriera gli chiede il favore di non far sapere a nessuno che si conoscono. Sabina, però, si rende conto che c’è qualcosa che non va e diventa molto sospettosa. Alodia ha modo di parlare nuovamente con Ignacio e gli propone di fare un’altra passeggiata insieme al parco, ma il ragazzo è troppo preso dallo studio e sottovaluta l’affermazione della domestica che gli dice di provare molto affetto per lui. Quando il ragazzo torna al suo studio, Alodia viene presa da una grande tristezza.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Mendez conosce già Daniela?

© RIPRODUZIONE RISERVATA