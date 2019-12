Una vita/ Anticipazioni puntata 12 dicembre 2019: Susana lascia il negozio e…

Una vita, anticipazioni puntata 12 dicembre

Nel prossimo episodio di Una vita di oggi, 12 dicembre, vedremo che Susana penserà di sbarazzarsi del suo negozio. La donna, infatti, vorrà vendere la sua sartoria, per trovare il denaro necessario da consegnare agli Escalona. Inoltre, Jimeno Batan minaccerà Samuel. Quest’uomo dirà all’Alday che se quest’ultimo non separerà Lucia da Telmo, lui farà del male all’Alvarado. In più, Jimeno Batan comunicherà a Samuel che il ragazzo gli dovrà assolutamente restituire i suoi soldi al più presto. Lo strozzino non sarà quindi disposto a concedere all’Alday ulteriori proroghe. La situazione di Samuel sarà dunque alquanto compromessa. Il ragazzo dovrà assolutamente convincere Lucia a sposarlo nel più breve tempo possibile, ma la donna non sembrerà intenzionata a diventare sua moglie. Successivamente, allora, Samuel dirà a Felipe che la Alvarado ha concesso un prestito per gli sfollati dell’Hoyo. I due, allora, si metteranno in contatto con Lucia e le esprimeranno tutto il loro disappunto per il gesto avventato che la ragazza ha compiuto.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nella puntata di Una vita dell’11 dicembre, si vede che Lucia è molto preoccupata per la sorte degli sfollati colpiti dall’inondazione. La ragazza desidera che questa gente ritorni il prima possibile nelle loro case e, per raggiungere questo scopo, ad un tratto decide di compiere un gesto nobile. Per facilitare la rapida ricostruzione del quartiere dell’Hoyo da parte del municipio, Lucia chiede un prestito alle banche, offrendo come garanzia i soldi che lei ha ereditato dai Marchesi di Valmez. Lo strozzino Jimeno Batan, quindi, scopre ciò che ha fatto la Alvarado e si infuria. Successivamente quest’uomo decide di mettersi in contatto con Samuel, per informarlo del prestito richiesto dalla Alvarado. L’Alday, dopo aver parlato con Batan, capisce che deve sposare al più presto Lucia, se non vuole rischiare di perdere i soldi della ragazza. Il giovane, infatti, ha bisogno di quel denaro più di ogni altra cosa, per riuscire a sistemare la sua difficile situazione economica. Intanto la Alvarado, dopo aver visto che Telmo ha accolto parte degli sfollati dell’Hoyo nella sua chiesa, è rimasta colpita dalla generosità dell’uomo e si è avvicinata nuovamente a lui.

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto che Carmen ha dovuto assistere il figlio, che è rimasto ferito a causa di una sparatoria. Raul infatti si è beccato un pallottola indirizzata alla madre, sparata dal padre Javier. Quest’ultimo, dopo aver commesso svariati crimini, è stato condotto in carcere dal commissario Mendez.

Raul si trova quindi allettato nella casa di Carmen, con quest’ultima che non lo perde mai di vista e che si sta prendendo cura di lui. Susana e Rosina hanno ricevuto innumerevoli minacce dai loro ricattatori, che si chiamano Escalona. Questi ultimi sono a conoscenza del fatto che le due amiche hanno assistito alla morte del modello Alexis, senza fare nulla per lui. Per mantenere il silenzio, questi malviventi hanno chiesto a Rosina e Susana dei soldi, che le due hanno intenzione di consegnare, per non ricevere più intimidazioni e per evitare di finire nei guai con la giustizia. Padre Telmo, poi, ha deciso di ospitare nella sua parrocchia alcuni sfollati del quartiere dell’Hoyo, colpito da un’inondazione. Anche Celia ha accolto parte di questa gente in casa sua.



