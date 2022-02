Una vita/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: Jacinto dice a tutti che Bellita è viva

Una vita, anticipazioni puntata 12 febbraio

Nella puntata di sabato 12 febbraio di Una Vita, Jacinto è certo di aver visto Bellita e dice a tutti che è viva ma nessuno gli crede. Intanto la donna non vuole più uscire di casa perché pensa che i vicini non prenderanno tanto bene la notizia del suo inganno. Soledad e Marcos finiscono per baciarsi e la donna abbassa finalmente la guardia nei confronti del suo signore. Lolita sale in soffitta a trovare gli amici ma si sente male e sviene nuovamente. A quel punto i suoi familiari non possono fare a meno di dirle la verità sulle sue condizioni di salute.

La donna allora decide di abbassare le difese nei confronti del marito, Antonito invece ha trovato un medico che forse potrebbe essere la persona giusta per guarire Lolita ma Ramon gli dice di restare con i piedi per terra. Sabina e Roberto sono finalmente decisi a portare avanti l’ultima fase del loro colpo ma il tunnel che hanno scavato si riempie di acqua, quindi devono rinunciare alla rapina per il momento. Ma cosa è successo nella puntata precedente di Una Vita?

Una vita, riassunto della puntata dell’11 febbraio

Vediamo cosa è accaduto nella puntata di Una Vita dell’11 febbraio. Soledad si prepara per il pranzo con Marcos ma quando Anabel le chiede come mai si è fatta così bella e dove va, la domestica di Una Vita non fornisce troppe spiegazioni. Una volta rimasta da sola, Anabel riceve la visita di Aurelio che, sapendo di trovarla da sola, va a casa sua per proporle una sorta di tregua visto che ora le loro famiglie sono in affari. Inaspettatamente la ragazza lo fa entrare e sembra essere anche abbastanza amichevole nei suoi confronti, fino ad aprirsi un po’ e a raccontargli che la relazione con il suo fidanzato Miguel non sembra andare troppo bene.

Quella a casa dei Bacigalupe non è però l’unica visita che il Quesada ha in programma ad Acacias. Infatti subito dopo l’uomo va da Genoveva perché la sorella gli ha raccontato che la sera prima la Salmeron ha fatto a Natalia molte domande sulle foto che qualcuno le ha scattato di nascosto mentre era con Antonino. Genoveva, però, non si fa prendere in contropiedi e gli chiede senza mezzi termini se è stato lui a ordine questo ricatto contro il Palacios per rovinare la sua carriera politica.

Una Vita, la puntata dell’11 febbraio

Antonito comunica alla famiglia che ha trovato un medico che potrebbe trovare una cura adatta per il problema di Lolita e sia Ramon che Carmen si mettono a disposizione per trovare il denaro necessario. Più tardi l’uomo riceve la visita di Liberto che vuole notizie di Lolita ma la trova che dorme, quindi dopo aver chiacchierato con Antonito va via. In realtà la ragazza ha sentito tutto, anche quando Antonito ha detto che alle prossime votazioni in aula darà il suo voto come i ricattatori gli chiedono, per preservare la sua famiglia. La bottegaia di Una Vita dice al marito che deve votare secondo coscienza, per non perdere onore e dignità. Bellita è riuscita a convincere José a farla uscire e Susana e Rosina si sono offerte di accompagnarla, così attendono all’ingresso di Acacias 38 per scortarla in strada.

Tuttavia appena la Del Campo arriva, viene aggredita alle spalle dall’ammiratore pazzo che è riuscito a rintracciarla fin lì: l’uomo è armato di coltello ed è chiaro che ha brutte intenzioni nei confronti della donna. Per fortuna, però, il provvidenziale intervento di José, subito aiutato da Cesareo e Jacinto, riesce ad evitare il peggio. Purtroppo durante la colluttazione il portinaio di Acacias ha visto in faccia Bellita, che subito dopo è scappata, quindi dice meravigliato che la donna è viva ma sia il Dominguez che le Seler negano tutto, provando a fargli credere di aver avuto un’allucinazione. Cosa succederà nella puntata di Una Vita del 12 febbraio?

