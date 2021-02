Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: Josè non vuole lasciare la Spagna

Una Vita, anticipazioni puntata 12 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 12 febbraio, Josè non vorrebbe lasciare la Spagna e per questo motivo decide di denunciare Carchano per convincerlo a ritirare la pellicola che diffama Bellita e rovina la futura carriera di Cinta. Nel quartiere si inizia a spargere la voce della relazione fra Armando e Susana. In particolare si racconta che al ballo del circolo, i due abbiano ballato tutta la serata in modo intimo, ufficializzando quindi la loro storia d’amore. Santiago decide di organizzare una serata speciale per sua moglie, nella speranza che possa sciogliersi la tensione che c’è fra di loro. Intanto Genoveva continua a tramare nell’ombra per riuscire a riconquistare Felipe, sapendo che questo obiettivo sarà raggiunto solo quando la Sampaio sarà finalmente lontana. Ramon e Carmen fanno un regalo a Lolita per la nascita del bambino che avverrà da lì a qualche mese. La moglie di Antonito accetta il dono e ringrazia ma c’è qualcosa nel suo intimo che non la fa essere felice e i suoceri non riescono a capire cosa sia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Santiago torna alla pensione e dice a Marcia che ha scoperto il suo incontro con Felipe. L’uomo è arrabbiato e le chiede insistentemente perché, vuole sapere se è ancora innamorata dell’avvocato. Lei confessa di non poter comandare al suo cuore ma che, allo stesso tempo, non ha intenzione di venire meno alle sue promesse di matrimonio. Santiago vorrebbe andare a mettere subito le cose in chiaro con l’uomo ma la Sampaio giura che lo ha avvisato già del fatto che non deve più venirla a cercare e che gli sarà sempre fedele. Poi lo bacia, per calmarlo, e si dice pronta a rispettare i suoi doveri coniugali. Susana ha capito che sta per perdere Armando e per questo motivo gli manda un biglietto per incontrarsi. Quando il diplomatico la raggiunge, l’ex sarta gli dice che vorrebbe tanto partecipare al ballo al circolo insieme a lui e che fanno ancora in tempo ad andare: Armando accetta molto volentieri e la prende sotto braccio. Bellita, accompagnata da Arantxa, si reca da Don Alfonso per riuscire a convincerlo a ritirare la pellicola. Carchano inizia subito ad insultarla ma Bellita prova a convincerlo a distruggere la pellicola per salvare la carriera di Cinta, offrendosi di chiedere scusa alla moglie e pagare tutte le spese della pellicola. Quando il produttore rifiuta, la Del Campo lo minaccia.

Casilda va a fare colazione da Fabiana per avere notizie di Marcia ma proprio la Sampaio arriva in sala e racconta che Santiago è stato comprensivo e ha promesso di non fare nulla di male a Felipe. Aggiunge anche che l’uomo ha rifiutato di giacere con lei perché vuole andare con calma e attendere che sia davvero pronta. Fabiana, dopo aver sentito questo, consiglia a Marcia di dimenticare l’avvocato e concentrarsi sul marito. La Sampaio pensa allora di organizzargli una cena succulenta per riuscire a mantenerlo tranquillo. Bellita racconta al marito e alla figlia del buco nell’acqua che ha fatto e riflette sul fatto che forse per loro sarebbe meglio tornare a Buenos Aires. Più tardi Emilio e Camino vanno da Cinta per convincerla ad uscire di casa ma la Dominguez è davvero rosa dalla vergogna per quello che è accaduto. Quando racconta al fidanzato che la madre ha proposto di ritornare in Argentina, va in panico. Ursula cerca di parlare con Genoveva, dicendole che non merita di essere trattata in malo modo da lei. La Salmeron, però, le ricorda che negli ultimi tempi ha fatto alcune cose che hanno distrutto la fiducia che aveva in lei, quindi ora la tratta come una sguattera, come merita.



