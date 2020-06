Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 giugno: Carmen e Ramon sempre più vicini..

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 12 giugno

Nella puntata di Una Vita di oggi, 12 giugno 2020, assisteremo al riavvicinamento tra Carmen e Ramon, con la cameriera che troverà addirittura il coraggio di confessare all’amica Fabiana di essersi presa una cotta per Don Palacios; nel frattempo ad Acacias tutti sembreranno travolti dalla passione per il tango e cercheranno di imparare questa sensuale danza, nonostante la bigotta Susana ne tenti il boicottaggio. Telmo e Lucia dovranno fare i conti con la gelosia di Eduardo, che impedirà alla moglie di uscire di casa senza di lui, precludendo i loro incontri clandestini.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Samuel invita il senatore Ojeda, chiedendogli aiuto per ottenere i permessi richiesti da Ariza: l’uomo spera di saldare il debito con il ricattatore di Genoveva e di poter proseguire una vita serena. Dopo una prima risposta negativa del senatore Samuel riesce a convincerlo, promettendogli una cospicua somma di denaro. Ramon pranza al ristorante e lo raggiunge Antonito, che desidera scusarsi con lui per avere chiesto a Carmen di interrogarlo circa la morte di Celia. Antonito è consapevole di avere messo in imbarazzo suo padre e Carmen, che si è prestata a fare a Ramon tutte quelle domande solo per educazione. Finalmente consapevole che la sua reticenza sta facendo soffrire famiglia ed amici, Ramon prende una decisione: riunisce Antonito, Carmen e Lolita e confida loro quanto è accaduto il giorno della morte di Celia.

La donna era rimasta duramente provata dai due aborti subiti, per i quali non riusciva a darsi pace, ed aveva iniziato a dimostrare segni di squilibrio mentale.

Il colpo finale al precario equilibrio di Celia era arrivato con la nascita di Milagros, figlia di Ramon e di Trini, morta pochi giorni dopo il parto. Celia, ormai incapace di distinguere realtà e fantasia, si era convinta che Milagros fosse sua figlia e che Ramon, il padre della bambina, volesse portargliela via trasferendosi all’estero. Folle di rabbia Celia aveva tentato di rapire Milagros minacciando Ramon con un coltello: durante la colluttazione, era caduta dalla finestra restando uccisa. Ramon dichiara di avere confessato tutto ciò che poteva su queste tragiche circostanze, ma fa capire di conservare un altro segreto, che intende portarsi nella tomba.

Bellita apprende dal marito una terribile notizia: il teatro di loro proprietà in Argentina è andato distrutto a causa di un incendio e la famiglia di colpo si trova sull’orlo della bancarotta. Bellita ed Arantxa sono disperate e Josè tenta di rassicurarle: già in passato la vita li ha messi duramente alla prova e ne sono sempre usciti. Anche questa volta, grazie all’amore ed al sostegno reciproco, riusciranno a risollevarsi da questa tragedia. La coppia decide di tenere Cinta all’oscuro di quanto accaduto; la ragazza, ignara di tutto, si sta preparando in segreto a debuttare come ballerina di flamenco in uno spettacolo programmato ad Acacias nelle settimane successive. Telmo e Lucia hanno pianificato di incontrarsi segretamente per portare Mateo ad una fiera. Contano sulla complicità di Ursula per ingannare il marito di Lucia, ma all’ultimo momento la donna si tira indietro e l’incontro salta: Ursula non vuole essere coinvolta in questa pericolosa tresca.



