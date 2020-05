Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 maggio 2020: Telmo affronta Lucia per Mateo?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 12 maggio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, martedì 12 maggio 2020, spostano l’attenzione verso Telmo. L’uomo infatti dopo una lunga assenza è tornato a Calle Acacias trovando grandi novità, a partire da Lucia che è diventata moglie e madre. Parallelamente a queste scoperte nasce però anche il dubbio che il figlio di Lucia potrebbe essere in realtà nato dall’amore fra i due. Le anticipazioni quindi ci parlano di un ulteriore avvicinamento tra Telmo e il bambino proprio per indagare sull’età di quest’ultimo. Il clima che vivrà Telmo sarà quindi molto teso e denso di dubbi e sospetti. Del resto il piccolo sta per compiere dieci anni e per l’ex sacerdote questo lasso di tempo è molto più esplicativo di qualsiasi altra informazione. Il Martinez quindi comincerà a coltivare in sè la certezza che il bambino non può essere il figlio di Eduardo. Lucia quindi potrebbe nascondere un grosso segreto e per scoprirlo Telmo ha bisogno dell’aiuto di Ursula che fin dal suo ritorno si è sempre mostrata con l’uomo disponibile e molto felice di rivederlo e di aiutarlo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Samuel, una volta per tutte, cercherà di porre rimedio all’indesiderato atteggiamento del vicinato che pare non apprezzare le sue scelte. Più nello specifico i suoi vicini non hanno una bella idea del suo matrimonio e ancor di più di quella che da poco è diventata sua moglie ossia Genoveva. Samuel così li invita nella sua dimora per chiedere loro, in modo velato, più rispetto. Da qui si capisce che Genoveva sta pagando già per la cattiva reputazione di Samuel e del suo vivace e discusso passato. Di certo nè per la donna nè per Samuel sarà semplice riconquistare la stima del quartiere. Le voci e i pettegolezzi infatti corrono veloci e i segreti, i misteri e i traffici non troppo puliti dell’uomo sono stati e sono ancora sulla bocca di tutti. Dalla puntata si evince però che anche sua moglie porta con se, di riflesso, questa cattiva fama e Susana, fin dal suo arrivo in città, non ha di certo aiutato la Signora Alday a scrollarsi di dosso critiche e pregiudizi.

La ragazza in realtà però sembrerebbe aver già fatto un passo falso. Infatti anche se ufficialmente risulterebbe essere una nobildonna francese, la neo sposa cela un’identità molto diversa. Parrebbe infatti essere una fanciulla di umili origini e con qualche fantasma dentro l’armadio. E proprio a causa di certe sensazioni che Susana comincia a sospettare della moglie di Samuel. Genoveva infatti si mostra alla sarta e alle sue conoscenze troppo ingenua e poco acculturata. Susana quindi coinvolge in questi sospetti Felicia e Rosina creando una vera e propria squadra di comari pronta a non risparmiare critiche e pettegolezzi riguardanti proprio la giovane sposa. Come se non bastasse inoltre succederà un imprevisto. Infatti uscirà fuori una foto che sembrerebbe ritrarre la bella moglie di Samuel. Se così fosse tale fotografia la direbbe molto lunga sulle cose che non tornato proprio sul suo passato. Tale foto infatti catturerebbe l’attenzione di molti in quanto si troverebbe in una pubblicazione in un vecchio foglio di giornale. Ad essere incredibile è che la donna che somiglia così tanto a Genoveva sembrerebbe essere immischiata in un arresto avvenuto in una taverna. A questo punto si può ben intuire che per abbonire gli abitanti del quartiere l’Alday avrà molto da fare e che quindi una semplice merenda potrebbe non bastare.



