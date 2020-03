Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 marzo: la fuga di Filo mette tutti in crisi!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO

Nelle nuove puntate di Una Vita, Acacias è in gran fermento: la fuga di Filo mette in pericolo chiunque nel quartiere, a partire da Agustina. La donna infatti è responsabile di aver fatto incarcerare l’uomo di fiducia di Batan e teme una sua vendetta. Ancora una volta sarà Telmo a correre in suo aiuto: l’ex prete non intende perderla di vista un attimo. Solo così potrà assicurarsi che Filo non voglia farle del male. Piegata dalla malattia, Ursula ha paura invece di dover rimanere in carcere visto che non è ancora stata scagionata dall’accusa di omicidio. Mendez però trova il modo di liberarla grazie ad un cavillo legale. Nel frattempo, cresce la preoccupazione di Antonito e Lolita per quanto riguarda il benessere di Ramon. Quest’ultimo ha manifestato più volte la volontà di uccidersi e presto metterà in atto un piano per togliersi la vita, assicurandosi di rimanere da solo in casa.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Don Ramon si condanna ancora per non essere riuscito a stare vicino alla moglie nei suoi ultimi istanti di vita. Spera anzi che la morte sopraggiunga anche per lui, in modo che il suo dolore termini una volta per tutte. Telmo non riesce a consolarlo, ma si offre di sostenerlo in qualsiasi momento. Intanto, Marcelina continua a chiedere notizie di Jacinto a Casilda, riuscendo ad irritarla. La cameriera teme che Jacinto possa avere difficoltà a lasciare Ovidia, ma il loro discorso viene interrotto da Servante. Sono tutti preoccupati per Ramon e il custode comprende bene il suo stato d’animo, visto quello che ha vissuto quando ha scoperto che sua moglie non c’era più. Telmo invece riferisce ad Antonito e Lolita le sue impressioni sulle condizioni di Ramon. Crede che qualsiasi piccolo turbamento possa creare una catastrofe e raccomanda ad entrambi di procedere con cautela. A La Deliciosa, Inigo festeggia il contratto con Tito e rivela di voler iniziare subito gli allenamenti. Il pugile infatti dovrà sottoporsi ad un nuovo incontro entro breve.

Inigo nasconde però di aver appena avuto una visione che lo ha turbato parecchio, anche a Leonor. Nel frattempo, Celia continua a vivere giornate felici grazie alla presenza di Milagros. Antonito però le comunica di aver assunto Fulgencia e di volere che sia una balia a prendersi cura della neonata. Celia accetta ma preme che la piccola rimanga ancora a casa sua, viste le condizioni di Ramon. Telmo invece rivela a Lucia che Ursula potrebbe essere rilasciata già la mattina successiva. Una liberazione anche per loro, visto che presto potranno vivere l’amore che li unisce con tutta la libertà che meritano. In carcere, Mendez continua ad interrogare duramente Filo, che però continua a negare di essere il colevole della morte di Guillermo. Poco dopo, Samuel si presenta sul posto con la scusa di vedere Ursula e darle il suo conforto. Anche se in realtà il suo obiettivo è liberare Filo. Prima però fa davvero visita alla Dicenta e le rivela di volerla aiutare solo per onorare la memoria del padre defunto. La donna però non gli crede. Al bar, Liberto mette alle strette Inigo in modo che gli racconti la verità. L’amico gli svela così di aver fatto un accordo con una persona pericolosa, che potrebbe fargli di tutto pur di riscuotere il credito. Intanto, Telmo raggiunge Lucia per rivelarle le ultime novità: Filo è scappato di prigione.



