Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 novembre: il piano di Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata 12 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 12 novembre, dopo aver sentito che il suo bell’avvocato è molto interessato alle questione di politica internazionale, Genoveva escogiterà un altro piano per trascorrere più tempo con Felipe e riscattarsi ai suoi occhi. Chiederà infatti a Ramon e Liberto di aiutarla a realizzare un piano benefico: vuole noleggiare una nave per portare aiuto ai soldati spagnoli bloccati in Marocco che non riescono a rientrare in patria. Questo progetto dovrà per forza coinvolgere Felipe in quanto è l’unico esperto in questioni di carattere internazionale e così facendo spera di poter avere modo di restare da sola con lui e provare a sedurlo di nuovo. Intanto problemi in vista per Susana che viene accusata da più di un vicino di essere troppo pettegola, probabilmente perché da quando non lavora più non ha nulla da fare e mette il becco in questioni che non la riguardano.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntata di Una Vita. Felicia finalmente riesce a parlare con Emilio e rinfaccia al ragazzo di aver fatto di tutto per far scappare Ledesma. Il ragazzo, che ha scoperto che l’uomo è andato via con Angelines, teme di essere denunciato e la madre non sa come aiutarlo, quindi in preda al nervosismo va via. Alfredo e Carmen rientrano a casa dopo una giornata con Mercedes al mare. Sono esausti ma felici ma vengono subito aggrediti da Lolita che si lamenta per il disordine che hanno portato in casa. Quando prova a impedire a Carmen di cucinare, la donna mette finalmente in chiaro le cose e le ricorda che ormai quella è anche casa sua. Ramon prova a mettere pace tra le due ma l’umore di Lolita è pessimo. Ad un tavolino del Nuovo Secolo ci sono Felipe e Rosina, Susana, Jose e Bellita che discutono mentre fanno merenda. Vengono raggiunti da Genoveva che si auto invita a sedere con loro. Proprio in quel momento passano Felipe e Marcia, di ritorno da una passeggiata, e mentre tutti commentano lo scandalo della nuova coppia, la Salmeron li guarda con sofferenza. Appena rientrano a casa i due vengono raggiunti da Agustina che chiama Marcia signora e le chiede se può servire il pranzo: la ragazza non è abituata ad essere trattata così.

Bellita e Jose commentano gli avvenimenti del pomeriggio quando vengono raggiunti da Cinta al quale raccontano che oggi Ledesma si è arrabbiato con sua figlia perché l’ha sorpresa a parlare con Jacinto. Bellita le chiede se lei ne sa qualcosa ma Cinta ovviamente nega tutto. Antonito aiuta Lolita in bottega e fa notare alla moglie di essere alquanto intrattabile in questi giorni. Poi viene raggiunta da Carmen che vuole chiederle se può preparare la cena ma fra le due scoppia un altro diverbio. Felicia ha avuto un’idea per salvare Emilio: il ragazzo deve lasciare subito Acacias e fuggire il più lontano possibile. Per questo la donna ritirerà tutto il denaro che hanno in banca per permettergli di andare via. Marcia incontra per strada Agustina e le chiede di chiamarla Donna Marcia solo in presenza di Felipe ma quando sono da sole può trattarla come ha sempre fatto. La domestica, però, si rifiuta e le dice che da questo momento in poi per lei sarà la sua padrona. La Sampaio, allora, molto dispiaciuta commenta l’accaduto con Casilda la quale la invita a tornare con lei a casa. Ma mentre le due stanno per varcare la soglia del portone, Marcia si rende conto del sigaro abbandonato su un muretto e ha un momento di panico: il suo “proprietario” è arrivato ad Acacias e sicuramente la vuole punire.



