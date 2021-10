Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Ildefonso ripudiato da suo nonno?

Una Vita, anticipazioni puntata 12 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera spagnola “Una Vita” a casa di Camino e Ildefonso arriva il nonno del ragazzo, il marchese de Los Pontones. L’uomo minaccia il nipote di ripudiarlo se non troverà il modo di ripagare la moglie per quello che le ha fatto. Il marchesino è distrutto e ribadisce alla moglie di amarla moltissimo ma si rende conto di aver sbagliato e per questo decide di compiere un gesto estremo e va via di casa. Fabiana e Servante decidono di fare dei regali a Casilda, Alodia e Giancinto per essere sicuri di avere il loro perdono e i ragazzi della soffitta non si fanno pregare troppo. Genoveva viene a sapere dai domestici che Felipe ha deciso addirittura di anticipare la sua partenza per Cuba e così prova a fare un altro tentativo per convincerlo a non partire. Velasco, però, ha altri progetti per il suo rivale e non ha scrupoli a metterli in pratica.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una Vita” Genoveva ferma Felipe per strada e lo implora di non andare a Cuba per cercare Santiago e convincerlo a testimoniare al processo per la morte di Marcia. Poi aggiunge che non capisce quale sia il motivo per cui lui la odia così tanto, lei lo ama ancora come il primo giorno e sarebbe disposta a ricominciare la loro storia se solo lui lo volesse. Poi arriva Velasco a portarla via, anche se la Salmeron prova a resistere. Una volta a casa, l’avvocato accusa la donna di essersi umiliata davanti al marito e poi l’accusa di essere ancora innamorata di lui e di averlo usato solo per farsi scagionare. La donna, però, nega di provare dei sentimenti per l’ex marito e dice che fa tutto parte di una strategia che serve per distruggerlo agli occhi dei vicini. Più tardi Velasco incontra di nascosto Laura perché la sorella Lorenza ha subito un incidente in ospedale. L’avvocato le dice chiaramente che il benessere della giovane dipende da lui e che quindi lei dovrà fargli un ultimo favore: uccidere l’Alvarez Hermoso.

Servante prova a convincere Jacinto che Bellita vuole solo derubarlo della sua arte e per questo non dovrebbe accettare di partecipare al disco dell’artista ma arriva Marcelina a obbligare il marito a cantare con Bellita. Quindi lo accompagna a casa Dominguez per parlare con la donna e dirle che è a sua disposizione. Al ristorante di Felicia arriva Ildefonso che vuole un chiarimento con la donna. La Pasamar accusa il ragazzo di aver ingannato tutti, non solo Camino. A quel punto il marchese ribatte che anche lei avrebbe dovuto parlargli delle tendenze di Camino, eppure lui ha saputo accettarla per quella che è e amarla comunque. Ildefonso torna a casa e viene accolto da Camino che è molto preoccupata per lui. Il marchesino le porta una lettera proveniente da Parigi ma alla loro porta si presenta il nonno di Ildefonso. Anche a casa Palacios le cose non vanno bene perché non solo ci sono aspre contese fra Ramon e Antonito per motivi politici ma ora anche Lolita e Carmen litigano perché ognuna difende il marito dell’altra. Addirittura i quattro decidono di non cenare più insieme la sera perché ogni occasione è buona per discutere.

