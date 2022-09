Una vita/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Genoveva rinuncia ad abortire

Una vita, anticipazioni puntata 12 settembre

Le anticipazioni di Una Vita di oggi, lunedì 12 settembre 2022, ci rivelano che la festa di ballo organizzata nella pensione di Fabiana inizia con i buoni auspici. Azucena incanta con il suo charleston. Purtroppo il ricavato della raccolta fondi subisce un tentativo di furto. Guillermo reagisce immediatamente prendendo in mano la situazione e mettendo in fuga il ladro, mentre Angel intimorito non muove un dito, Azucena rimane molto delusa dal suo atteggiamento da codardo. Le minacce di Aurelio costringono Genoveva a continuare la gravidanza, anche perché è difficile fare diversamente visto che è controllata a vista da Marcelo. Fidel informa Ramon che la situazione è precipitata. Con la morte di Leonardo, la sua vita è in pericolo e teme delle ritorsioni da parte dei suoi amici anarchici, inoltre c’è la possibilità che il capo dei rivoltosi Salazar venga scarcerato. Per Ramon è un duro colpo, da anni è in attesa di vendicare la morte di Carmen e Antonito e adesso rischia di dover rinunciare alla sua sete di vendetta.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola Una vita Genoveva viene narcotizzata da Marcelo per impedirle di andare dalla levatrice per abortire. La Salmeron è furiosa con il maggiordomo la cui missione è proteggere la sua vita e quella del nascituro per poter garantire ad Aurelio un erede. Felipe ha trascorso una notte d’amore con Dory. L’infermiera è riuscita a dare un valore alla sua vita e non vuole perderla. Anche lei si è innamorata dell’avvocato e ha messo per ora da parte la possibilità di lasciare Acacias. Lolita fissa la targa dedicata ad Antonito al centro della piazza. Jacinto le chiede se può aiutarlo a distribuire ai suoi clienti gli inviti per la festa di ballo alla pensione di Fabiana. La Casado è felice di dargli una mano. Ramon è pensieroso, è di nuovo andato in banca a prelevare del denaro. Lolita lo vede e gli chiede cosa deve farci con tutto il denaro che sta ritirando sul suo conto. Il Palacios le risponde che ha intenzione di acquistare alcuni terreni, ma Lolita gli fa notare che Fidel le ha detto che era interessato a comprare degli immobili. Il suocero le sta mentendo, ma anche senza la sua collaborazione, riuscirà a scoprire la verità. Maruxina ha vinto il soggiorno a San Sebastiano e Alodia è in preda all’invidia. Bellita si sta occupando della casa durante l’assenza della ragazza, mentre Alodia vorrebbe il suo licenziamento. Pascual non approva che Guillermo stia trascurando il suo lavoro al ristorante per occuparsi della festa di beneficenza. Liberto lo rassicura che il figlio sta facendo solo del bene. Il Sacristan si scusa con Hortencia per essere stato scortese con lei. La Rubio in questo momento ha in mente solo il progetto di avviare un’attività vinicola. Valeria è combattuta, il suo cuore batte per David ma non smette di pensare a Rodrigo nelle mani di Genoveva. L’Exposito non è tranquillo, qualunque cosa dica la Cardenas gli pare una minaccia. La pianista non vuole lasciare David, ma non può smettere di pensare a Rodrigo perché è in pericolo. L’Exposito le propone di chiedere il divorzio o l’annullamento del matrimonio. Valeria è stupita, non immaginava che per il suo amante contassero le convenzioni sociali, ma David vuole lasciare Acacias e cominciare una nuova vita con Valeria in un altro paese. Ramon chiede a Lolita che se ha visto Fidel, è in ritardo all’ appuntamento. Poi intima alla nuora di non invitarlo più a casa e di tenerlo lontano dalla sua vita perché la sua vicinanza potrebbe metterla in difficoltà. Ramon riceve da Casilda un messaggio da Fidel: ha avuto un imprevisto e non può essere presente al loro incontro. Lolita è sempre più sospettosa.

