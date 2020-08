Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 agosto 2020: brindisi alla rovina di tutti!

Una Vita, anticipazioni puntata 13 agosto 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, giovedì 13 agosto, ci parlano di una Carmen molto preoccupata. I giorni senza avere notizie di Ramon cominciano ad essere davvero molti e la compagna del Palacios inizia a pensare ormai al peggio. Grande preoccupazione anche per Liberto che comincia anche egli a fare i conti con i numeri della miniera in quanto le estrazioni dell’oro sono sempre più povere e dunque deve trovare una soluzione per le finanze di casa, anche perché Rosina non sembra affatto preoccupata di quanto stia accadendo. Agustina secondo le anticipazioni torna a casa dopo le dimissioni dell’ospedale. Felipe ha pensato per l’occasione veramente a tutto. L’uomo non ha badato a spese e vuole a tutti i costi che la donna recuperi forze fisiche e mentali in pieno comfort. Ma la grande novità dell’episodio è che in paese si sta diffondendo una notizia che mette in repentaglio le finanze dell’intera Calle Acacias. Si sta spargendo la voce che il Banco Americano sta fallendo e che dunque tutti i cittadini che hanno partecipato ai piani di investimento promossi da Genoveva e suo marito Alfredo Bryce rischiano di finire in miseria.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Si sono vissuti i risvolti della faccenda di Genoveva e Alfredo Bryce e naturalmente le avventure degli abitanti di Calle Acacias. In questa puntata però per Genoveva ci sarà una doccia fredda. La donna ormai era certa che Antonito avrebbe partecipato agli investimenti del Banco Americano. Per il giovane trovare i soldi invece non è stato così facile e addirittura nella ricerca ha ricevuto i consigli di Ramon che lo esortavano a lasciare perdere quella che sembrava essere una truffa. Ad Antonito quindi non gli resta che vendere l’unica cosa che ha ossia il brevetto per la macchina del caffè. Genoveva entusiasta rimane perciò in attesa di ricevere il bottino, ma con sua grande delusione in questa puntata Antonito annuncia che l’unico acquirente con cui era in trattativa in realtà non è più interessato all’affare. Tuttò ciò avviene mentre il suo povero padre ha lasciato Acacias proprio per trovare informazioni valide e smascherare quella che secondo lui è una truffa. Ramon però viene coinvolto in un incidente e perciò ora si trova lontano da casa, ricoverato in ospedale, mentre tutti lo credono ancora in viaggio.

Cinta nel frattempo deve fare i conti con Emilio al quale non va giù che la ragazza si faccia abbindolare da un tale Rafael che si spaccia come un imprenditore di successo, ma che secondo lui è semplicemente un impostore. Per questo motivo Emilio si dà da fare e trova tutto ciò che serve per dimostrare a Cinta di aver ragione. Per questo motivo la ragazza, delusa ed arrabbiata, affronta Rafael. Quest’ultimo nell’occasione però svela la sua vera identità. Egli altro non è che un musicista il quale dopo aver assistito alle esibizioni della Dama del Mistero ne è rimasto letteralmente folgorato. Rafael è dunque un nuovo pretendente di Cinta, come la prenderà Emilio? Mentre Carmen si domanda perché Ramon non da ancora notizie di sè e del suo ritorno a casa, Genoveva è di nuovo con il fiato sul collo di Antonito. La donna sa bene quali negative influenze ha Ramon su suo figlio e vuole perciò approfittare per stabilire un nuovo accordo. La donna propone quindi al giovane Palacios di ipotecare i terreni e le proprietà di famiglia per ottenere un prestito, riuscendo così ad entrar a far parte nell’affare del Banco Americano.



