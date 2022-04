Una vita/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Soledad fermata in strada da un uomo

Una vita, anticipazioni puntata 13 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 13 aprile, di Una vita, Felipe riesce a far arrivare anche Antonito con una scusa alla pensione di Fabiana solo che succede l’imponderabile: Natalia prova una seconda volta a sedurre il giovane deputato, proprio mentre la moglie Lolita è dietro la porta e sta per ascoltare tutto. Soledad viene fermata in strada da un uomo che vuole da lei dei soldi e questo episodio la lascia molto scossa. Poi la domenica va a casa di Aurelio e gli chiede di saldarle tutto quello che le spetta, senza scendere nei particolari dei motivi per i quali ha diritto a quel denaro. Miguel è attratto dalle idee socialiste e sta pensando di aiutare l’amico avvocato che difende i poveri, anche se tutti gli sconsigliano di farlo, a cominciare proprio da Felipe. José non si fida del cambiamento di Ignacio e quindi decide di seguirlo ancora più strettamente, per scoprire se li sta ingannando o effettivamente si è messo a studiare.

Nella puntate precedenti della soap opera Una vita, Marcos minaccia Aurelio con una pistola e solo l’intervento di Genoveva scongiura il peggio, anche se la Salmeron e il Quesada decidono di passare al contrattacco. Il giorno dopo Marcos e Genoveva si incontrano casualmente per strada e il Bacigalupe sembra essere convinto di averla avuta vinta sulla Salmeron ma la donna non sembra affatto disposta a concedergli la vittoria. Più tardi l’uomo consegna una busta con dei soldi ad un losco individuo per portare avanti un piano, viene però sorpreso da Roberto il quale prova ad avere maggiori informazioni ma senza riuscire a cavargli un’informazione, soprattutto quando l’Olvedo chiede notizie sul suo litigio don Natalia. All’amico Marcos risponde che riuscirà a fare giustizia per la morte di sua moglie e al tempo stesso a proteggersi ma Roberto gli ricorda che la vendetta non è mai una cosa che ha delle conseguenze positive, porta sempre lutto. Intanto Miguel si fa dare dei consigli da Felipe su come riuscire a vincere la causa che sta curando per Camino. Bellita resta colpita dal cambiamento del nipote che sembra finalmente essere interessato solo allo studio. Anche Alodia si è resa conto del cambiamento di Ignacio ma ha preso meno bene la notizia visto che lo studente di medicina ormai sembra non avere più tempo per lei. Quando la Del Campo racconta la novità a suo marito, José la invita a non essere troppo ottimista perché potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia e non si deve abbassare la guardia.

Jacinto dice a Liberto che Servante non può più fare le prove quel pomeriggio perché dice di essere troppo impegnato. Tuttavia è chiaro ad entrambi che in realtà il socio di Fabiana si è offeso perché hanno chiesto a José di dirigere il loro gruppo proprio al posto di Servante. Il discorso fra i due viene interrotto dall’arrivo di Rosina e di Casilda che litigano perché la domestica di Una vita ha combinato un pasticcio: la Rubio, anche se arrabbiata, si rende conto che la ragazza ha qualcosa che non va. Felipe si confronta con Fabiana sull’idea che ha avuto per far riconciliare Lolita e Natalia. La donna gli sconsiglia di procedere ma il discorso si interrompe perché arriva proprio Lolita alla quale Felipe racconta che ha bisogno del suo consiglio per capire se alcuni capi sono da buttare oppure no, la bottegaia di Una vita accetta e i due si danno appuntamento alla pensione di Fabiana per quello stesso pomeriggio alle 18. Fra Antonito e Padre Ilario si sta creando una nuova amicizia perché il religioso sembra essere l’unico in grado di approvare la sua svolta religiosa intransigente.

