Una vita/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Santiago nascosto a casa Dominguez

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda oggi, lunedì 13 dicembre, Marcos riceve la visita di Aurelio che ha per lui una lettera da parte di suo padre Salustiano Quesada all’interno della quale ci sono delle condizioni che il Bacigalupe deve per forza accettare. Marcos, però, ha una reazione del tutto differente e gli intima di andare via e non disturbarlo più. Liberto decide di raccontare a Felipe tutta la verità sul suo matrimonio con Genoveva, però l’avvocato dice all’amico che apprezza molto il suo interessamento ma al momento è felice così e non vuole sapere altro. Intanto a casa dei Dominguez, partiti per l’Argentina, si introduce Santiago che decide di nascondersi lì per riuscire a vendicarsi di Genoveva che lui ritiene colpevole della morte di Marcia. Jacinto, però, sente dei rumori provenire da quella casa e così decide di verificare che cosa stia succedendo. Il litigio fra Susana e Felicia continua ma anche il secondo round vede vincitrice la moglie di Marcos che riduce la rivale in lacrime.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Liberto confessa a Ramon di voler raccontare a Felipe tutto quello che Genoveva non ha voluto dirgli. Per lui è una questione di etica e di serenità interiore, per l’amicizia che lo lega all’Alvarez Hermoso non può più tacere. Ramon e Rosina provano a fargli cambiare idea, dicendo che sapere la verità potrebbe solo peggiorare la situazione di Felipe, ma il Seler afferma che ormai la decisione è presa. Più tardi Rosina torna con Casilda da un giro di compere al centro e le due parlano di quello che Liberto vuole confessare a Felipe. La domestica è felice della decisione di Liberto perché pensa che qualcuno dovrebbe dire la verità a Felipe e trovare il colpevole della morte di Marcia ma Rosina la invita a tacere e a farsi i fatti suoi. La Salmeron, però, si trova a passare da quelle parti e sente tutto, così chiede spiegazioni ma la Rubio le fa credere che stavano parlando solo di un furto in un appartamento nella calle vicina. Liberto va a casa di Genoveva per riuscire a parlare con Felipe ma viene scoraggiato dal fatto che l’avvocato non fa altro che dire quanto è innamorato di sua moglie.

Felicia racconta a Marcos e ad Anabel del litigio che ha avuto con Susana. La ragazza è d’accordo con lei e le dice che ha fatto molto bene a mettere a posto una donna pettegola come la Seler. Ad essere più felice di tutti è il Bacigalupe che con molta gioia si rende conto che sua figlia e la sua nuova moglie hanno trovato il modo di andare d’accordo e in casa c’è molta armonia. Lolita viene a sapere da Carmen che le fans di Antonito sono ancora appostate sotto casa. Per questo motivo la bottegaia vorrebbe mettere al di fuori della sua bottega un cartello per riuscire a tenerle lontane ma la suocera le fa capire che la moglie di un deputato non può comportarsi in questo modo. Le due vengono poi interrotte dall’arrivo di Susana che è venuta a comprare delle cose ma mentre parlano di argomenti frivoli, arriva un losco individuo che le minaccia con un coltello per rubare tutti i soldi della cassa. José torna a casa con i biglietti per il viaggio in Argentina e li mostra a Bellita e ad Alodia. Quando la domestica realizza finalmente che anche lei dovrà partire per un altro continente, ha una crisi d’ansia e non riesce più a respirare. Bellita e José prendono sotto gamba questo timore ma Alodia scappa e solo l’intervento di Jacinto e Servante la convincono che partire è inevitabile. Più tardi Bellita riceve la visita di Felicia che le vuole consegnare una lettera per Emilia e le due si salutano con un po’ di tristezza perché sono entrambe preoccupate per Cinta e il bambino che aspetta.

