Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 maggio 2020: Telmo in crisi, cosa farà Ursula?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 13 maggio 2020

La puntata di Una Vita di oggi, 13 maggio 2020, si preannuncia davvero molto interessante. Osservando Mateo, Telmo non può fare a meno di essere assalito da un dubbio: è possibile che il bambino sia suo figlio e che Lucia per tutto questo tempo gli abbia nascosto un inconfessabile segreto? Nell’episodio in onda domani Telmo si recherà a casa della ex fidanzata per conoscere la verità. Anche Samuel e Genoveva verranno messi a dura prova. Che cosa nascondono e per quale motivo sono così preoccupati? Sicuramente ci sono diverse situazioni complicate e difficili da gestire, staremo a vedere cosa accadrà nella puntata di oggi quando ci saranno sicuramente dei colpi di scena molto interessanti.

Pubblicità

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Andiamo a scoprire insieme che cosa è accaduto oggi ai tormentati abitanti di Calle Acacias. Dopo il ritorno di Telmo in città Lucia appare sempre più malinconica e sofferente e si confida con Ursula. Nonostante abbia provato a ricostruirsi un futuro sposando l’arrogante Eduardo la donna non ha mai dimenticato l’ex sacerdote. Telmo è stato il grande amore della sua vita, dal quale si è separata solo a causa dell’inganno messo a segno da Frate Bartolomé e dal priore Espineira ma non mai smesso di provare per lui un sentimento profondo ed un grande rimpianto. Per dieci anni Lucia ha pensato di essere stata tradita e derubata da Telmo, mentre in realtà il promesso sposo era innocente e le è sempre stato fedele. Rivederlo dopo tanti anni ed apprendere la verità ha fatto precipitare Lucia nello sconforto perché sa che non è possibile tornare indietro e che ormai è condannata ad una vita infelice.

Nel frattempo Telmo incontra per strada il piccolo Mateo intento a giocare con la fionda che Jacinto gli ha appena regalato. Il bambino gli confida di essere molto triste perché è costretto a giocare di nascosto: suo padre non ha mai tempo per lui, è sempre nervoso e non dimostra alcun affetto verso la sua mamma, che da tanto tempo ha perso il sorriso. Mateo confessa quindi a Telmo di amare molto la madre ma di non provare alcun sentimento di affetto per il padre e gli chiede se a lui sia mai capitato qualcosa di simile. Telmo gli parla dei suoi ricordi di infanzia e dell’amore che provava per il defunto padre e tra i due si stabilisce una profonda intesa.

Pubblicità

Antonito è sempre più preoccupato per il padre Ramon, che si ostina a non voler rivelare che cosa sia realmente successo il giorno della morte di Celia. Piuttosto che confessare la verità ed infangare la memoria della moglie di Felipe, Ramon preferisce essere odiato dall’uomo che un tempo era il suo più caro amico. Non gli importa di essere additato come assassino e disprezzato dagli abitanti di Acacias: non vuole spiegare il reale motivo per cui Celia sia precipitata dal terrazzo, deciso a portarsi quel segreto nella tomba. Mentre Genoveva continua ad essere ignorata dalle dame del quartiere, Samuel viene a sapere che la moglie ha recentemente commesso un grave errore, attirando l’attenzione di alcuni personaggi poco raccomandabili. La Signora Alday ha venduto un vaso prezioso raccogliendo una notevole somma di denaro, che ha fatto consegnare ad alcune sue amiche tramite un corriere. Samuel si infuria nell’apprendere questa notizia: teme che il gesto possa costare loro molto caro, mettendoli in pericolo di vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA