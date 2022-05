Una vita/ Anticipazioni puntata 13 maggio: Alodia parla con Ignacio, Miguel…

Una vita, anticipazioni puntata 13 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 13 maggio, della soap opera “Una vita” Genoveva obbliga Aurelio a chiedere pubblicamente scusa a Marcos, così da placare tutti i sospetti su di loro. Alla fine l’uomo acconsente a questa richiesta ma il Bacigalupe non accetta le scuse e fra i due scoppia l’ennesima discussione. Miguel sta per compiere il suo primo furto a casa del messicano, tuttavia Marcos rientra prima del previsto ed è sul punto di scoprirlo. Alodia, su insistenza di Casilda, decide di parlare nuovamente con Ignacio ma il ragazzo le fa chiaramente capire che se per caso fosse incinta la loro relazione si interromperebbe immediatamente. Con Liberto in testa, il gruppo di churrova parte alla volta del paese natale di Servante per partecipare alla gara. Alla fine Lolita riesce a convincere Antonito ad andare con lei e Moncho, così da avere l’occasione di svagarsi e di staccare per un attimo la mente dalla politica.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Ignacio nota che suo zio José gli fa molte domande e mette in dubbio qualsiasi cosa egli dica, quindi si rende conto che qualcosa non va. Proprio a fare il vago a casa, poi in un attimo in cui è da solo chiama al telefono Florencio e gli dice che per qualche giorno non potranno vedersi perché teme che la sua famiglia sospetti qualcosa. Alodia, invece, si confronta con Casilda la quale è molto contenta per la prossima partenza per il torneo di churrova e quindi non fa molto caso alle vicende dell’amica, ancora convinta che Ignacio la ami sinceramente. Le due vengono raggiunte da Fabiana la quale dice alla domestica di casa Dominguez che è arrivato il momento di aprire gli occhi: il fatto che il signorino le abbia regalato dei fiori non vuol dire proprio nulla. Anche in futuro sarà gentile con lei e le farà altri regali, ma è solo perché è interessato alle sue virtù ma, una volta ottenuto ciò che desidera, passerà ad altra preda. Marcos accompagna Anabel all’auto che la porterà in convento e la ragazza non gli rivolge la parola perché sa che si tratta di una mossa per tenerla lontana da Aurelio.

Genoveva sente Natalia che si lamenta nel delirio della febbre alta e dice a Marcos di lasciarla stare. Quando la ragazza si riprende, prova a estorcerle qualche informazione ma non riesce a sapere nulla. Poi le comunica che sarà Felipe ad assumere la sua difesa: è un avvocato molto capace ma per lei deve essere solo questo e non si deve lasciare ammaliare dal suo fascino. Più tardi la Salmeron si confronta con Aurelio e gli dice che deve velocizzare il piano per portare Anabel all’altare e poi avere tutta la sua eredità. Chiede anche a lui se fra Natalia e Marcos c’è mai stata una relazione intima ma il Quesada nega tutto e prova a minimizzare l’episodio. Miguel comunica ai nonni che si sente pronto per tentare il furto a casa di Marcos ma lo farà da solo: loro due devono solo pensare ad allontanarsi il più possibile da Acacias per evitare di essere presi dalla polizia. Più tardi Sabina prima sgrida il marito perché non le ha detto che il nipote sa la verità sui suoi genitori, poi confessa a Roberto di non sentirsi sicura a partire perché non vuole lasciare Miguel in un momento così delicato, visto che è certa che non sia ancora pronto per compiere un furto in grande stile come ha in mente di fare. L’uomo la invita ad aver fiducia nel ragazzo che vuole rubare il denaro del messicano non per avidità ma per una questione d’onore.

