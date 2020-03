Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 marzo: che fine farà Ursula?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MARZO

Nelle nuove puntate di Una Vita, lo stato d’animo di Ramon è sempre più preoccupante: da quando ha perso la sua Trini, il padre di Antonito non riesce a riprendersi in alcun modo. Sa però che il figlio e tutti gli affetti più cari sono preoccupati per lui e per questo ha deciso di sviare i loro sospetti. L’incontro con Felipe, quella passeggiata per le strade di Acacias nasconde in realtà un piano drammatico. Rientrato a casa, Ramon infatti farà in modo che Fabiana lo lasci da solo a casa con una scusa. Poi scriverà una lettera d’addio ai suoi cari e infine impugnerà una pistola per togliersi la vita. La soap si prepara ad una nuova perdita? Per fortuna non dovremo attendere molto prima di scoprire la verità: qualcuno infatti correrà in aiuto di Ramon e gli impedirà di compiere il folle gesto. Rimane in sospeso invece la sottotraccia dedicata a Celia e alla piccola Milagros. Con una facciata d’apparenza, la moglie di Felipe è riuscita a nascondere la sua follia. Per quanto tempo riuscirà a nascondere le sue vere intenzioni? Dietro l’angolo, una nuova lite con Lolita per via della balia Fulgencia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Mendez si sente in colpa per la fuga di Filo e si chiede chi possa averlo aiutato a evadere. Il Commissario non intende però avviare le ricerche, sicuro che sia già lontano diversi km. Telmo e Lucia però temono per la loro vita e per quella di Agustina: sono tutti e tre in forte pericolo. Anche Ursula rischia, visto che senza Filo continua a essere lei la principale sospettata di omicidio. Intanto, Ramon guarda con profondo dolore alcune foto di Trini e ricorda quanto fossero innamorati e felici. Quel giorno, Trini gli aveva promesso che nessuno sarebbe stato in grado di allontanarla dalla sua vita. Lolita e Antonito guardano la scena di nascosto e vengono colpiti dalle parole di Ramon. Inigo invece confida a Liberto di voler restituire i soldi a don Andres entro breve. Propone poi ad Antonito di assistere all’incontro di Tito che si terrà il giorno successivo, giusto per distrarsi. Nel frattempo, il panico si impossessa di Agustina: Telmo le ha appena riferito della fuga di Filo, ma anche della certezza di Mendez sul fatto che non si avvicinerà mai a lei. Quella sera, Ramon rivela ad Antonito e Felipe di sentirsi meglio e più sollevato grazie all’ultimo incontro con Telmo.

L’avvocato gli propone inoltre di fare una passeggiata insieme l’indomani. Una volta soli, Antonito ricorda al padre che quando la prima moglie ha finto la sua morte, non è stato vicino a lui e Maria Luisa. Così ne approfitta per ricordargli che Milagros ha bisogno di lui. Al mattino successivo, Tito scopre che Servante sta facendo pagare chiunque sia interessato ai suoi allenamenti. Il pugile reagisce male e decide di imporgli di restituire il denaro estorto ai suoi ammiratori. In soffitta, Lolita manifesta i suoi dubbi su Celia a Fabiana e Carmen, ma le amiche le fanno notare come senza di lei, nessuno si sarebbe occupato così bene della piccola Milagros. In quel momento, Ramon incontra Felipe per una passeggiata: l’avvocato gli propone di accompagnarlo anche al circolo. Ramon però crede di dover procedere con calma, visto che gli è ancora difficile uscire e incontrare persone. Andres invece si presenta da Inigo per ricordargli il debito contratto. Visto che Tito combatterà presto, è sicuro che gli restituirà quanto gli ha prestato. In soffitta, Agustina confida a Fabiana di non essere sicura che Filo non cercherà di vendicarsi per aver testimoniato contro di lui.



