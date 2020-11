Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 novembre 2020: Felipe presenta a tutti Marcia

Una Vita, anticipazioni puntata 13 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 13 novembre, Genoveva viene a sapere che Felipe è intenzionato a festeggiare il suo fidanzamento e presentare a tutti Marcia come la signora di casa Alvarez – Hermoso. L’avvocato vuole fermamente questo evento perché pensa che in questo modo tutti i vicini smetteranno di parlare alle loro spalle. La Salmeron, però, non è intenzionata a lasciare andare via così l’uomo che ama e decide di dare battaglia per riuscire a riconquistarlo. Per questo motivo escogita un altro piano e chiama a casa sua Ramon e Liberto per proporre loro di aiutarla in un progetto umanitario: noleggiare delle navi per poter riportare in patria i soldati spagnoli che sono rimasti bloccati in Africa. In questo progetto spera di riuscire a coinvolgere anche Felipe, esperto di questioni internazionali, così da avere una scusa per trascorrere più tempo insieme a lui. Intanto Ursula continua a minacciare velatamente Marcia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Marcia è rimasta impietrita di fronte alla vista di un sigaro sul muretto del portone di Acacias 38 e il suo pensiero è corso subito al suo vecchio padrone. In realtà si rende poi conto che il sigaro e del fabbro che sta lavorando nel palazzo, ma non riesce a riprendersi dallo spavento e corre subito a casa. Emilio sta scappando da Acacias ma prima vuole incontrare Cinta per spiegarle la situazione: andrà in Argentina ma prima o poi tornerà per lei. La Dominguez prova a convincerlo a restare con lei ad Acacias ma Emilio non ha altra scelta, se non vuole rischiare di finire in prigione o addirittura essere ucciso dal padre del ragazzo che ha ucciso. Nei prossimi giorni, comunque, rimarrà in una pensione appena fuori città in attesa della partenza della madre e avranno quindi modo di rivedersi. Quando nel quartiere si sparge la voce che Emilio è andato via, le pettegole Rosina e Susana vanno subito al Nuovo Secolo per avere maggiori notizie ma Felicia racconta che è andato a cercare Angelines per scusarsi di un litigio che hanno avuto nei giorni precedenti. Poi il discorso passa su Felipe e Marcia visto che l’avvocato sta organizzando un ricevimento a casa sua per ufficializzare l suo fidanzamento con la Sampaio.

Ramon e Carmen pensano che in casa ci sia un ladro ma si tratta di Lolita che pulisce nel cuore della morte. La discussione dei tre fa svegliare anche Antonito il quale si arrabbia molto con la moglie e le impone di riposarsi di più. Carmen si offre di aiutarla a gestire la casa e Lolita davanti al marito accetta la proposta ma il mattino dopo le due ricominciano a litigare per l’intrattabilità di Lolita. Felipe invita Ramon e Liberto per comunicare loro della festa: i due amici invitano l’avvocato a riflettere sulle eventuali ripercussioni che questa relazione potrà avere sui suoi affari ma Felipe spiega che l’unica cosa che desidera è stare con Marcia. Intanto la domestica è sempre più spaventata e non vuole rovinare la vita di Felipe così si confida con Casilda la quale prova a risollevarle il morale. Le due vengono interrotte da Agustina che ha comprato una stoffa preziosa per fare un vestito a Marcia per la sua presentazione in società. Quando arriva Ursula tutte si zittiscono. Felipe va in bottega da Lolita per ordinare dei vini pregiati e sorprende Susana che sta parlando proprio della sua relazione con Marcia. L’avvocato fa finta di nulla sapendo bene di tutti i pettegolezzi che ci sono nel quartiere e approfitta dell’occasione per lasciare alle due amiche anche l’invito per l’evento. Quando va via Susana dice a Lolita che questo fidanzamento è davvero uno scandalo.



