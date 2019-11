Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 novembre: Samuel ucciderà Ursula?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una Vita, Ursula, che ha accolto presso l’alloggio parrocchiale il giovane Raul, dovrà vedersela con le inimicizie dell’intera comunità, che la vuole fuori da Calle Acacias. Nel frattempo, Raul medita infauste intenzioni di vendetta contro la madre e, a tal proposito, informa il padre, ora in carcere, dell’esatta ubicazione e della mansione ricoperte dalla madre, a puro scopo vendicativo. A quanto pare i due sono finiti sotto la lente di ingrandimento mentre Samuel sembra pronto a colpire la domestica soprattutto adesso che Don Telmo non la protegge più. Cosa succederà alla villain della soap? Per lei è davvero arrivato il momento di uscire di scena?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Precedentemente in Una Vita, si aveva avuto modo di constatare l’ingiusta condanna del povero Padre Telmo mentre Lucia, abbagliata dall’incontro preparatole da Samuel con Alicia Villanueva, forniva la testimonianza chiave dell’intero processo. Lucia è visibilmente protratta in uno stato di agitazione e titubanza e arriva a rifiutare l’invito da parte di Felipe e Celia di unirsi a loro per una passeggiata; la donna oppone come scusante il fatto di dover leggere del libri ma è palese di come voglia unicamente estraniarsi dalla realtà per continuare a pensare in pace su quanto accaduto. In particolar modo, Lucia pensa ancora all’incontro con la Villanueva che ha fornito il motivo precipuo di deporre contro il parroco Telmo. Nel frattempo, una novità era da poco entrata in paese: un ragazzo dai capelli rossi, di nome Raul, si è qualificato come figlio dell’inserviente Carmen e ora ha trovato alloggio e sistemazione, gentilmente offerti da Ursula, la quale è costantemente tenuta sott’occhio da Samuel Alday, che vuole che si allontani e abbandoni definitivamente il paese. Raul, il figlio di Carmen, ha dei motivi per dubitare in parte di sua madre e lo si è visto nelle scorse puntate: sentendosi evidentemente abbandonato sia da parte sua che da parte del padre, non è escluso che stia trovando dei modi per “vendicarsi” della genitrice. Nel frattempo, però, trova sistemazione da Ursula che prende a cuore il ragazzo e gli racconta in maniera compassionevole di quando una volta viveva da signora, poi caduta in rovina per aver tenuto dei comportamenti malvagi. La donna ringrazia anche Padre Telmo che, a suo tempo, la ha salvata dalla strada.

Mentre il racconto prosegue però, Cesareo avverte Carmen che suo figlio Raul si trova all’alloggio parrocchiale con Ursula. Così Carmen, preoccupata per il figlio, si dirige all’alloggio inveendo prontamente contro la donna, della quale conosce bene l’oscuro passato. Inaspettatamente però, Raul si dimostra grato e riconoscente contro le attenzioni della donna e si può presumere che tra i due possa nascere uno stabile rapporto di fiducia. Nel frattempo, la sarta Susana e Donna Rosina, di ritorno dalle lezioni presso una scuola dell’arte, cominciano a mostrare a tutti le loro creazioni; mentre, però, i lavori di Donna Susana sembrano di tutto pregio, quelli di Donna Rosina lasciano a desiderare e sono paragonati da Trini al lavoro di un bimbo di cinque anni…

