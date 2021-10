Una vita/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Laura avvelena Felipe!

Una vita, anticipazioni puntata 13 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 13 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino ha promesso a Ildefonso di restare accanto a lui, ma il giovane non sa come riuscire ad affrontare la vergogna. Servante è molto geloso del sodalizio artistico fra Jacinto e Bellita e così propone a José di incidere un disco insieme ma il Dominguez non è d’accordo su questa iniziativa. Genoveva viene a sapere che Felipe ha deciso di anticipare il suo viaggio a Cuba e così decide di andare direttamente a casa sua per parlare con il marito e convincerlo a desistere dall’idea di andare a cercare Santiago Becerra. Non sa che proprio mentre lei è in strada per raggiungere la nuova casa di Felipe, Laura sta mettendo in atto il piano di Velasco e sta tentando di avvelenare l’Alvarez Hermoso…

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Laura è incredula e non riesce a immaginare che Velasco le possa aver chiesto di uccidere Felipe. L’avvocato, però, la minaccia di fare del male alla sorella Lorenza se non farà quello che le ha chiesto. Ildefonso è stato schiaffeggiato dal nonno e deve intervenire Camino per dire al marchese di non comportarsi in questo modo con suo marito a casa sua. Il ragazzo, però, le chiede di andare via e di lasciarlo da solo con il nonno. Il marchese De Los Pontones dice al nipote di essere molto deluso perché ha condannato Camino a una vita di infelicità, quindi pensa che sia arrivato il momento di ricompensarla per quanto ha dovuto sopportare, altrimenti lo diserederà. Ildefonso gli dice di non preoccuparsi perché fra poco farà quello che andrà fatto e il nonno, soddisfatto per la risposta, va via. Intanto in soffitta Soledad dice a Laura che non può più restare in soffitta perché, dopo il licenziamento, la Salmeron ha ordinato di non farla restare neanche una notte in più lì dentro.

Ildefonso è sempre più depresso e non riesce ad alzarsi dal letto. Camino lo invita a non abbattersi e gli dice che ormai la sua famiglia è lei e quindi lui non deve lasciarsi toccare dalle ingiurie della sua famiglia di origine. Il ragazzo, però, sa di averla ingannata e di non meritare tutte queste attenzioni. Lolita e Carmen, finalmente ritrovata la serenità nel loro rapporto, se la prendono con i rispettivi mariti. Così le due decidono di mettersi in sciopero. Bellita prova a fare le prove con Jacinto. I primi tentativi, però, non vanno proprio a buon fine ma José prova a rincuorare e incoraggiare il marito di Marcelina perché teme che, se Bellita non avrà più il disco al quale dedicare le sue energie, deciderà di organizzare la sua partenza per l’Argentina.

