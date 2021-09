Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 settembre: Marcos si dichiara di nuovo a Felicia

Una Vita, anticipazioni puntata 13 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 13 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Bellita è intenzionata a partire per l’Argentina per stare accanto a Cinta, in dolce attesa. Josè Miguel non è d’accordo con la moglie e così tra i due nascono nuovi scontri. Felicia e Marcos pranzano insieme e ricordano la loro storia d’amore. Marcos si dichiara di nuovo a Felicia, ma la donna è ancora indecisa sul da farsi. Ildefonso e Camino trascorrono insieme un pomeriggio molto piacevole. Grossi litigi a casa Palacios perché Antonito ha deciso di candidarsi alle elezioni per il partito conservatore. Solo Carmen lo appoggia. Velasco ha trovato il modo di screditare Cesareo e la sua deposizione…

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntata della soap opera spagnola “Una vita“ Genoveva prova a sedurre Felipe, convinta che il marito subisca ancora il suo fascino. Ma l’avvocato le intima di andare via. La mattina dopo al processo la Salmeron si prepara a dare filo da torcere a Felipe. Uno dei primi chiamati a testimoniare è Cesareo, che non nasconde di aver paura di Genoveva. Intanto tutti gli abitanti di Acacias aspettano con trepidazione il verdetto. Solo i Dominguez sembrano disinteressarsi della vicenda perché sono presi da altri problemi: Bellita vuole a tutti i costi partire per l’Argentina in modo da prendersi cura di Cinta. Fabiana e Servante decidono di dare la parte della loro finta figlia a Marcelina, suscitando il malcontento di Casilda. A quel punto, per risolvere la situazione, Servante decide di fare un’estrazione così da avere una risposta definitiva in merito. L’uomo, però, crea come sempre un pasticcio e i due si ritrovano ad avere ben 4 figli falsi, troppi per essere convincenti di fronte agli ispettori del concorso. Camino ha sempre più problemi con Ildefonso che sembra distante. Liberto ha finalmente trovato una casa per Felipe, ben felice di trasferirsi subito. Il Seler propone il suo appartamento ad Acacias 38 a Marcos e a sua figlia Anabel.

