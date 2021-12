Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: Santiago spia Genoveva e Felipe

Una vita, anticipazioni puntata 14 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda oggi, martedì 14 dicembre, Natalia fa finta di essere amica di Anabel ma in realtà vuole solo starle vicino per capire quale sia il modo migliore per colpirla e capisce che Miguel può essere la chiave giusta. Rosina consiglia a Genoveva di raccontare a Felipe la propria versione dei fatti, ma Casilda intanto chiede a bruciapelo all’uomo se si ricordi di Marcia e dell’amore che ha provato per lei. Santiago ha deciso che l’appartamento dei Dominguez è il luogo ideale per spiare Genoveva e Felipe e così viene a scoprire che i due vivono felicemente insieme e si convince che anche l’avvocato sia stato complice della moglie per l’uccisione di Marcia, senza immaginare tutto quello che è successo durante la sua assenza.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Marcos riceve una visita di una persona del suo passato che sembra essere giunto a casa sua per ricattarlo. Aurelio, questo il nome dell’uomo, porta una lettera di suo nonno, Don Salustiano, che contiene una serie di richieste, a suo parere le migliori possibili vista tutta la sofferenza che ha causat alla sua famiglia. Marcos, però, fa finta di bruciarla senza leggerla, poi si ferma in tempo prima che Aurelio gli dica che non solo è consigliabile che la legga ma anche che dia una risposta affermativa. I due uomini non si rendono conto che la domestica di casa sta spiando la loro conversazione e sente tutto, soprattutto quando Aurelio fa allusioni su Anabel. Proprio la ragazza più tardi è al Nuevo Siglo con Natalia e le due ricevono la visita di Miguel con il quale la nuova arrivata inizia a flirtare. Santiago è arrivato ad Acacias e si nasconde a casa dei Dominguez, visto che la famiglia è partita per l’Argentina. Il suo obiettivo è quello di riuscire a individuare l’assassino di Marcia e vendicare la sua morte.

Genoveva e Felipe vivono un momento di felicità e discutono del futuro mentre fanno colazione. L’avvocato racconta alla moglie il suo desiderio di ritornare a lavorare ma la moglie cerca di scoraggiarlo, dicendogli che con la perdita della memoria ha dimenticato anche tanti particolari tecnici della sua professione, quindi l’ideale è mettersi a studiare di nuovo e solo dopo tornare in tribunale. Per dissuaderlo dall’idea di entrare in contatto con altre persone, gli propone poi di trovare un modo per investire proficuamente i loro risparmi, così da metterli al sicuro dall’ombra della guerra. Più tardi, dopo che Felipe è uscito, la Salmeron riceve la visita di Rosina alla quale confessa che si sente molto scossa e combattuta per il fatto di essere così felice del suo matrimonio ma al tempo stesso di temere che possa scoprire tutto in tribunale circa le sue dispute con la moglie. Rosina le consiglia di raccontare a Felipe tutto quello che è successo in passato, prima che l’avvocato venga a sapere da altri ciò che è accaduto. Secondo Rosina, infatti, sia suo marito Liberto che Ramon o i domestici della soffitta potrebbero parlare con il marito da un momento all’altro. Lolita è molto delusa perché pensava di essere incinta ma si è rivelato un falso allarme. Nel raccontare questa cosa a Carmen, le dice anche che è ancora scossa per la rapina subita al negozio. Più tardi la moglie di Antonito riceve la visita di Sabina, che con il suo coraggio è riuscita a mettere in fuga il rapinatore, e le due litigano quasi perché la bottegaia non vuole farsi pagare per quello che la proprietaria del ristorante acquista, così da ringraziarla.

