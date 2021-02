Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: José denuncia Carchano

Una Vita, anticipazioni puntata 14 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 14 febbraio Josè, dopo aver letto l’articolo del giornale nel quale si dice che la pellicola girata da Cinta verrà proiettata non solo in Spagna ma anche in Argentina e in Portogallo, decide di denunciare Carchano nel tentativo di impedire la diffusione del film. Santiago decide di organizzare una serata speciale per Marcia, per ricambiare quello che lei ha fatto per lui: vivendo dei momenti di intimità maggiore, la Sampaio si rende conto che il marito non ha una cicatrice sul corpo che invece era presente prima del suo arresto. Intanto Genoveva, capendo che sta aprendo una breccia nel cuore di Felipe, capisce che la sua vittoria passa per l’uscita di scena della sua rivale e per questo intima a Santiago di andarsene immediatamente via con Marcia. Carmen e Ramon cercano di capire per quale motivo Lolita non sia rimasta contenta del regalo ricevuto ma capiscono che c’è una motivazione profonda.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Emilio è molto scosso per il fatto che Cinta gli ha detto che sua madre sta pensando di trasferirsi nuovamente in Argentina. Più tardi Josè e Bellita discutono del loro eventuale trasferimento in America latina e non riescono a decidersi se partire o meno. Ricevono, però, la visita dell’intero quartiere venuto a testimoniare il proprio affetto per la famiglia Dominguez e il desiderio di non perderli come vicini, per cui Bellita si convince a restare in Spagna. Liberto racconta a Rosina che nel quartiere non si fa altro che parlare del ballo al quale hanno preso parte sua zia Susana e Armando e sembra che siano stati l’anima della festa. Li raggiunge proprio la sarta che si imbarazza molto quando viene a sapere che si spettegola su di loro ma specifica che hanno deciso di procedere passo dopo passo, senza correre troppo. Quando Carmen racconta a Lolita del ballo di donna Susanna, le due amiche ne ridono spensierate. Poi arriva Ramon che ha portato un regalo per il nascituro, una culla molto costosa che è stata fatta in Inghilterra. La ragazza ringrazia ma non sembra troppo felice del regalo. Più tardi Carmen incontra Susana e Armando al Nuovo Secolo e la sarta ringrazia l’amica per averle consigliato di ufficializzare il suo interesse per il diplomatico.

Genoveva va a trovare Felipe e Agustina le dice che la sua compagnia lo rende meno triste. Quando arriva l’uomo, la sua ospite lo coinvolge nel lavoro: l’avvocato nota subito che la Salmeron ha cambiato profumo e si complimenta, rendendo molto felice la donna che spera sempre di riuscire a riconquistarlo. Più tardi Felipe la ringrazia perché fa di tutto per distrarla e le dice che è una grande amica: la Salmeron, allora, si lancia in una proposta e gli chiede di andare a cena insieme quella sera al ristorante di Donna Felicia. Più tardi Genoveva incontra Liberto nel suo studio per firmare alcuni documenti per il noleggio della seconda nave. I due poi parlano di Felipe e di come potrebbe essere positivo se Marcia e Santiago lasciassero Acacias. Ursula spia la conversazione di nascosto per saperne di più. Fabiana racconta a Marcelina e Jacinto che Santiago ha scoperto dell’irruzione di Felipe alla locanda e non si è arrabbiato, facendo venire molti dubbi alle domestiche di Cacias sulla pericolosità dell’uomo così come raccontato da Marcia. La cena fra Genoveva e Felipe sembra procedere a gonfie vele, soprattutto dopo che l’avvocato le dice che è una donna meravigliosa e le regala una spilla molto bella. Anche Marcia ha organizzato una cena speciale per il marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA