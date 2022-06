Una vita/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Genoveva mette David sotto interrogatorio

Una vita, dove eravamo rimasti: la fuga di Fatima da casa Alvarez

Una vita torna oggi pomeriggio con una nuova puntata, intanto ricapitoliamo cos’è avvenuto nelle precedenti. Gli atteggiamenti del sempre più intrattabile Felipe si fanno decisamente complicati da gestire: l’avvocato non vuole alcun infermiere né medico al suo fianco, ritiene infatti che dopo l’incidente può tranquillamente badare a se stesso. Anche l’ultimo infermiere professionista, cercato da Ignacio da affiancargli, non gli è andato a genio e il nuovo arrivato rischia ora di fare la stessa fine di tutti gli altri: andarsene da casa Alvarez il prima possibile.

Tiene intanto banco il mistero circa l’improvvisa fuga di Fatima. L’infermiera che aveva in cura Felipe ha infatti fatto perdere le sue tracce da un giorno all’altro e senza dire niente a nessuno. Ma non solo: secondo Felipe, avrebbe anche trafugato alcuni oggetti dalla sua casa. L’avvocato, al risveglio, si è infatti accorto che tutto era a soqquadro e ha così additato la responsabilità a Fatima. Inizialmente nessuno gli crede, fino a quando la domestica Casilda non si accorge che anche in soffitta mancano degli oggetti: i sospetti di Alvarez sarebbero dunque fondati e le responsabilità vengono addossate all’infermiera.

Una vita, anticipazioni puntata 14 giugno: i dubbi di Genoveva dopo la cena con David e Valeria

Nelle anticipazioni di Una vita nella puntata del 14 giugno, ampio spazio alla cena organizzata da Genoveva in casa Quesada. Sulle incessanti pressioni della moglie, Aurelio alla fine ha ceduto e ha così deciso di organizzare una cena assieme a David e Valeria. Le mire di Genoveva ovviamente sono ben altre: la donna, sin dall’arrivo della “coppia” a calle Acacias, ha nutrito più di un sospetto su di loro. I due infatti non solo conoscono da tempo Aurelio, ma non sarebbero neppure sposati: Valeria, infatti, è unita a Rodrigo, il quale si trova al momento sotto l’ala protettrice del Quesada.

La cena si trasforma così in un vero e proprio interrogatorio, durante il quale Genoveva fa il terzo grado a David. A fine cena, poi, le attenzioni della protagonista si spostano sul marito: il “colloquio” con i due ospiti l’ha portata a nutrire forti sospetti e lo fa notare ad Aurelio, il quale è sempre più messo alle strette. Il castello di menzogne del trio rischia di crollare da un momento all’altro.











