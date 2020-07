Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 luglio 2020: Ursula si nasconde e…

Una Vita, anticipazioni puntata 14 luglio 2020

Una Vita torna anche oggi, 14 luglio 2020. Andiamo a vedere le anticipazioni della nuova puntata della soap opera. Ursula continuerà a nascondersi a casa di Genoveva, vivendo come una barbona e ricordando con rabbia gli anni in cui lei stessa era una ricca dama del quartiere. Nel frattempo un nuovo personaggio arriverà a movimentare le vie di Acacias. Insospettita da strani movimenti di denaro avvenuti nel suo ristorante Felicia chiederà al figlio di tenere d’occhio il losco Don Victoriano. Emilio scoprirà così che l’uomo si spaccia per impresario teatrale con l’intento di irretire giovani e belle ragazze. Cinta sarà in pericolo? Per scoprirlo appuntamento ogni giorno su Canale 5 alle 14.10 con Una Vita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Dopo avere confessato a Telmo di essere responsabile della morte di Eduardo, Ursula affronta un periodo molto difficile. La donna è stata allontanata dall’ex sacerdote che, pur non denunciandola, le ha intimato di stare alla larga da lui e dal piccolo Mateo. Sola, senza un alloggio, priva di denaro e disoccupata Ursula vaga per il quartiere in cerca di un impiego, ma a causa del suo atteggiamento non ottiene alcun aiuto. La sua arroganza, unita alla fama di donna altezzosa e maligna, non giocano a favore: la Dicenta si ostina a trattare male chiunque cerchi di darle una mano, incluse le domestiche che si offrono di raccomandarla presso alcune famiglie benestanti di Acacias. Arriva addirittura ad insultare Fabiana, che le propone un impiego come cameriera presso la sua pensione, affermando di avere in mano ben altre opportunità professionali. In realtà Ursula è disperata, non sa dove andare e vaga per la città senza una meta, per poi nascondersi a casa di Genoveva, la vedova di Samuel, sparita misteriosamente dopo la morte del marito lasciando la casa incustodita. Altri guai per Ursula non tarderanno ad arrivare.

Carmen è felice di sapere che Ramon ricambia il suo amore ma è dispiaciuta di non poter annunciare ufficialmente la loro relazione. Infatti, proprio quando Don Palacios sta per confidargli i propri sentimenti, suo figlio riceve una pessima notizia dal Ministero della Guerra: Antonito viene richiamato alle armi e dovrà prestare servizio al fronte per tre anni, trascurando gli affari e lasciando sola Lolita. Antonito è molto turbato e Ramon non ha il coraggio di parlargli della sua storia d’amore; la priorità diventa quella di aiutare il figlio a trovare una soluzione per restare ad Acacias, aggirando la convocazione del Ministero. Ma come fare per ottenere questo difficile obiettivo?

In un momento di rabbia dopo avere ascoltato un pettegolezzo infondato Cinta rivela in pubblico di essere la Dama del Mistero, suscitando un vespaio tra le signore di Acacias e preoccupando Arantxa, che teme la reazione della madre della ragazza. Le pettegole comari, infatti, colgono l’occasione per farsi invitare a casa di Bellita: la scusa è quella di prendere un aperitivo ma l’obiettivo reale è capire se la donna fosse o meno all’oscuro dell’identità della ballerina dal volto misterioso e della retata in cui è rimasta coinvolta. Da artista consumata Bellita regge il gioco e conferma di essere sempre stata a conoscenza del fatto che Cinta fosse la Dama Velata, minimizzando la gravità dei fatti accaduti durante l’intervento della polizia; in realtà la donna è profondamente ferita dalle bugie della figlia e vuole rimandarla a studiare in Svizzera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA