Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 maggio 2020: cosa nasconde Cinta?

Una Vita, anticipazioni puntata 14 maggio 2020

Dalle anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, giovedì 14 maggio 2020, in onda alle 14.10 su Canale5 si scopre che il personaggio Cinta non uscirà bene dall’episodio. Infatti la giovane donna verrà dipinta come una bugiarda. Complice di critiche e pregiudizi è di certo il fatto che, anche se appena arrivata a Calle Acacias, ha subito sedotto Emilio. La giovane ha riportato alla sua famiglia una storia che sembra non funzionare dove viene menzionata un’influenza diffusasi nel collegio da lei frequentato. Ma il segreto della ragazza durerà ben poco visto che Pasamar ha scoperto fin da subito l’arcano. Quella che appariva come una innocente e brava ragazza potrebbe essere invece la custode di intrigati segreti. Nel frattempo si vedrà la signora Alday cercare di risolvere qualche guaio che sembra tormentarla. In paese naturalmente Susana e Felicia non la perdono d’occhio. Infatti le donne, sicure di quelli che per adesso sarebbero solo sospetti, non perdono occasione per spettegolare ed insinuare situazioni a sfavore della donna. Come se ciò non bastasse, a far diventare il tutto più misterioso, c’è l’arrivo in casa Alday di una misteriosa lettera indirizzata proprio alla giovane donna francese.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Lucia ha confessato ad Ursula di pensare con sentimento a Telmo le aspettative sono alte. Tutta la situazione sembra perciò essere destinata a cambiare repentinamente. A confermare questa possibilità c’è inoltre anche il fatto che l’ex sacerdote sta continuando a cercare il maggior numero di informazioni di cui ha bisogno. Più nello specifico l’uomo vuole ormai avere a tutti costi la conferma della sospetta paternità che lo riguarderebbe qualora si scoprisse che Mateo fosse proprio suo figlio. Ursula però, con grande sorpresa, fa un passo indietro e sembrerebbe voltare le spalle a Telmo facendo tesoro così di alcuni segreti in grado di cambiare l’intera situazione. Il futuro di Telmo e Lucia potrebbe essere così nelle mani di Ursula. Esiste però la possibilità chela decisione di quest’ultima possa non cambiare le cose affatto. Infatti il piccolo Mateo, dopo aver confermato di avere quasi dieci anni, ha praticamente convinto Telmo su ciò che sembrava essere solo una timida supposizione.

In questa puntata di Una Vita si vede perciò Ursula mentire a Telmo per proteggere la famiglia che ormai Lucia ha portato avanti durante l’assenza dell’ex sacerdote. Anche se Ursula ha ascoltato la confessione dell’Alvarado con molto rammarico la donna non sembra affatto intenzionata a fare da tramite fra i due anche se anche Lucia si è confidata con l’ex “dark lady”. In questa sorta di complicità nata per preservare una famiglia si vedrà perciò Lucia, spalleggiata da Ursula, dichiarare che il padre del piccolo Mateo è Eduardo, il suo attuale e legittimo marito. Intanto i riflettori vengono spostati anche su Emilio. L’uomo sembra volersi avvicinare a Cinta per farle sapere qualcosa. Del resto la donna è stata vista parlare con un uomo sconosciuto e ciò ha destato non pochi sospetti. Infine Genoveva riceve una lettera la quale sarà motivo di far nascere altri appassionanti misteri soprattutto dopo che la donna ha mandato un messaggio tramite lettera alla sua amica Marlen.



