Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 novembre: Samuel e Lucia sposi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 NOVEMBRE

Nell’episodio di Una vita di oggi, 14 Novembre, vedremo che Samuel si farà sempre più insistente nei confronti di Lucia. L’Alday, infatti, continuerà a mettere in cattiva luce Telmo per allontanarlo una volta per tutte dall’Alvarado. Lucia, quindi, sarà molto confusa a causa della pressione che l’Alday farà su di lei. La donna si convincerà allora di dover lasciare Acacias per riuscire a riacquistare un pò di serenità e tranquillità. Lucia intende far chiarezza dentro se stessa, anche perché è troppo per lei pensare di essere stata violentata da Telmo, il quale invece le aveva confessato di amarla. La giovane dunque, ad un certo punto, confesserà a Celia di voler andare a Salamanca. Raul inizierà a provare affetto nei confronti di Carmen e proverà a dimostrare i suoi sentimenti alla donna. La madre del ragazzo però non accetterà che il giovane abbia stretto amicizia con Ursula, in quanto quest’ultima ha tentato di ucciderla. A causa di questo avvicinamento, Carmen arriverà quindi a discutere furiosamente con la Dicenta.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera Una vita, avete visto che Lucia Alvarado è stata costretta da Samuel e Alicia Villanueva a testimoniare contro Padre Telmo, nel processo che ha visto coinvolto il sacerdote. A causa di ciò, il prete è stato condannato ed è stato quasi costretto a lasciare per sempre Acacias 38. Nonostante il piano diabolico dell’Alday, però, alla fine Padre Telmo è riuscito a rimanere nel quartiere e a non allontanarsi definitivamente dalla sua amata Lucia. Il religioso, dunque, ha tutte le intenzioni di dimostrare alla gente che non ha abusato dell’Alvarado, la quale non è stata nemmeno sfiorata da lui con un dito. Ad Acacias, poi, ha fatto la sua comparsa il figlio di Carmen che si chiama Raul. Il ragazzo non è riuscito ad accettare la nuova vita che conduce la madre. Per questa ragione, Raul ha scritto una lettera al padre che sta in carcere, comunicandogli che è molto arrabbiato con Carmen, in quanto lei lavora come domestica nella casa dell’Alday. Infine Samuel vuole ancora allontanare Ursula dal quartiere. La donna, senza la protezione di Telmo, si trova veramente in pericolo. Carmen è sempre più decisa nel cercare di ricucire il suo rapporto con il figlio Raul. Il giovane, purtroppo, continua a non accettare il fatto che la madre stia lavorando come domestica al servizio di Samuel. Nel frattempo, Ursula sta vivendo un momento difficile. La ragazza è sempre più isolata dagli abitanti del quartiere. La giovane è minacciata da Samuel, il quale vuole che lei lasci appunto Acacias. L’Alday non riesce proprio a capire come Telmo, nonostante le accuse di stupro ai danni di Lucia, possa essere riuscito a tornare ad Acacias. L’uomo allora sta di nuovo architettando un piano per sbarazzarsi una volta per tutte del sacerdote. In contemporanea, Lucia non sa più come gestire la situazione. La ragazza intende abbandonare il suo quartiere e allontanarsi da tutti. Celia e Felipe, allora, si rendono conto che l’Alvarado stia nascondendo qualcosa, ma al momento non sanno proprio come aiutare la giovane. Susanna e Rosina continuano a frequentare le lezioni presso la scuola d’arte e cominciano ben presto a mostrare a tutti le loro creazioni.

