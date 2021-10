Una vita/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Felipe in coma!

Una vita, anticipazioni puntata 14 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 14 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino è molto preoccupata perché teme che Ildefonso possa compiere un gesto estremo. Il giovane viene avvistato da Cesareo mentre vaga in stato confusionale e parlando da solo all’interno di un parco cittadino. Marcos mette da parte ogni reticenza e chiede a Felicia di sposarlo ma la donna lo invita ad aspettare perché vuole che prima la situazione di sua figlia si tranquillizzi. Felipe si sente male dopo aver bevuto il veleno somministrato da Laura e cade a terra sbattendo la testa. È in queste condizioni che lo trova Genoveva che chiama subito i soccorsi ma il marito viene ricoverato in coma in ospedale. Bellita e Jacinto terminano di incidere il disco e la Del Campo sembra molto soddisfatta del lavoro svolto. Purtroppo le critiche che riceve non sono lusinghiere e ciò rende la donna molto triste, facendo preoccupare suo marito. Ramon non tollera più la situazione che si è creata a casa sua e si confida con Armando.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Casilda e Alodia sono molto contente dei regali ricevuti da Fabiana ma Servante non viene coinvolto nei ringraziamenti perché le due domestiche pensano che sia stata solo opera dell’amica. Mentre chiacchierano, poi, Casilda rivela che Jacinto sta incidendo un disco con Donna Bellita e il proprietario della Buena Noche scappa via per impedire che l’amico abbia successo. La sua invidia aumenta ancora di più quando viene a sapere che guadagnerà molti soldi. Pensando di potergli fare concorrenza, Servante va da José per proporgli di incidere un disco insieme ma il Dominguez declina gentilmente ma promette al locandiere che gli presenterà dei discografici in grado di poterlo aiutare. Camino riceve al ristorante la visita di Cesareo che vuole sapere come stia dopo tutto quello che è successo. Felicia, però, non è felice che il guardiano si intrometta negli affari della figlia, cacciandolo via e consigliando a Camino di scegliere Susana e Rosina come amiche e confidenti. Poi le dice che se vorrà chiedere l’annullamento del suo matrimonio lei capirà perfettamente, ma la ragazza le risponde sgarbatamente che come al solito non ha capito nulla, poi torna a casa sua e si preoccupa molto perché si rende conto che Ildefonso non c’è e manca anche la sua pistola.

Libero e Ramon discutono di Felipe e della sua decisione di partire per Cuba. Entrambi hanno provato a farlo desistere da questo proposito ma non ci sono riusciti. Intanto Genoveva sta prendendo un caffè con Susana e continua con la sua parte di moglie devota che vuole in tutti i modi a riconquistare il marito. La moglie di Don Armando prova a dirle di non implorare Felipe perché non si deve mettere in ridicolo, poi la informa che ha saputo da Armando che l’avvocato ha deciso di partire per Cuba. Genoveva vorrebbe fare di tutto per fermarlo e così si prepara ad andare di nuovo a casa sua per parlargli ma viene fermata da Velasco, che è andato improvvisamente a farle visita e che cerca in tutti i modi di impedirle di raggiungere l’Alvarez Hermoso. Quello che la Salmeron non sa, infatti, è che Laura è andata dall’avvocato dicendogli che è pronta a ritrattare nuovamente la sua testimonianza perché è stata costretta a mentire visto che la Salmeron e il suo avvocato minacciavano sia lei che Lorenza. Quando ottiene la fiducia di Felipe, gli versa del veleno in un bicchiere…

