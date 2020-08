Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 agosto: la sommossa è dietro l’angolo

Una Vita, anticipazioni puntata 15 agosto

Una Vita torna anche nel giorno di Ferragosto, oggi 15 agosto 2020, con una nuova puntata. Andiamo a leggere le anticipazioni. Il fallimento della Banca Americana ha travolto tutti i cittadini più abbienti. In molti temono di perdere qualsiasi ricchezza e la sommossa è dietro l’angolo. Anche se Alfredo cerca di impedire che gli altri residenti di Acacias facciano un passo falso. La Salmeron tuttavia deciderà di scendere in piazza dopo aver scoperto del complotto controla banca e farà ricadere la responsabilità di tutto sulla Banca Centrale spagnola. Carmen invece deve gestire le sue preoccupazioni in assenza di Ramon, soprattutto perchè Antonito ha ottenuto un prestito dando come garanzia le proprietà di famiglia. Ramon tra l’altro non si fa più sentire da diverso tempo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Una Vita. Tutti i cittadini sono nel panico a causa del fallimento della banca. Susana più di tutti gli altri teme di poter perdere tutto il denaro depositato. Il gruppetto, fra cui Liberto e Antonito, chiedono spiegazioni ad Alfredo. L’uomo però ricorda a tutti di non aver obbligato nessuno ad investire e che è stata una loro libera scelta. Anche Bellita è disperata: ha investito tutto il denaro che possedeva e ora si chiede che futuro potrà lasciare alla sua Cinta. Carmen invece è sempre più in pensiero per l’assenza di Ramon: anche Lolita crede che sia strano che il suocero non abbia inviato una sola missiva. Le due donne alla fine decidono di aprire la lettera arrivata per Ramon: scoprono che Felix aveva indagato sul Banco e che aveva trovato dei movimenti sospetti. Poco dopo, Antonito rivela loro del fallimento del Banco e che non riavranno mai il denaro investito. Una delle poche felici è Ursula, che si rallegra per i miglioramenti di Agustina e per aver trovato lavoro presso una coppia generosa e benestante.

Sempre più in ansia, Carmen decide di parlare con don Felipe per scoprire dove si trova Ramon. L’avvocato però non sa nulla e Carmen non può chiedere nemmeno aiuto ad Antonito, visto che non vuole cercare il padre prima di risolvere il debito. Più tardi, Liberto e Antonito informano Felipe delle ultime novità: nessuno degli investitori potrà rivedere il loro denaro. Il direttivo del Banco ha parlato di fondi in arrivo, ma i due uomini non sono convinti di poter sperare ancora in una soluzione. Alla fine, chiedono all’avvocato un parere su un’eventuale azione legale contro l’istituto bancario. Felipe di contro suggerisce ad entrambi di ritirare il loro denaro non appena possibile. In soffitta, Casilda partecipa alle prime lezioni per difesa personale con l’aiuto del custode. Una volta soli, Camino si lascia sfuggire con Cesareo qualcosa sulla sua sofferenza, ma decide di fuggire prima di rivelargli il motivo. Parlando con Lolita, Carmen ricorda all’improvviso che Ramon aveva ricevuto un telegramma prima di partire. Decide così di chiedere informazioni al postino. Alfredo invece informa i cittadini che è stata la stampa a seminare il panico, creando allarmismo. I cittadini, preoccupati, hanno ritirato i fondi e la banca non è riuscito a sostenere le richieste. Genoveva però interviene e rivela che è la Banca di Spagna la vera responsabile, insinuando che l’unica soluzione è fare una manifestazione.



