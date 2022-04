Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 aprile: duro scontro tra Marcos e Anabel

Una Vita, anticipazioni puntata 15 aprile

Nella puntata di Una Vita di venerdì 15 aprile, Felipe inizia a mettere in giro la voce che non sia stata Natalia a decidere di sedurre Antonito ma che la ragazza sia stata costretta da Genoveva. La Salmeron non si fa sopraffare e organizza una riunione con le vicine di Acacias per raccontare la sua versione dei fatti. Ignacio sembra sul punto di sedurre Alodia ma l’arrivo di Bellita rovina il suo piano. Intanto José non sembra fino in fondo convinto del fatto che Ignacio abbia messo la testa a posto e così chiede a Mendez di seguirlo per scoprirne di più.

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Soledad fermata in strada da un uomo

Natalia viene aggredita in strada mentre sta per essere raggiunta da Felipe per cena. Poco prima Marcos aveva detto ad Anabel che aveva forti sospetti sul fatto che ad avvelenare Felicia fosse stata proprio Natalia ma la figlia ha una reazione molto violenta e i due litigano. La giovane Bacigalupe per ripicca si butta fra le braccia di Aurelio.

Una vita/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Natalia cerca di sedurre Antonito

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Lolita arriva alla locanda di Fabiana e poco prima di entrare nella stanza dove dovrebbe incontrare Felipe ma sente invece un discorso fra Antonito e Natalia: la giovane messicana sta provando nuovamente a sedurlo ma il deputato la blocca dicendole che ama molto sua moglie e non farebbe mai più nulla per ferirla. La moglie lo ascolta ed entra in camera chiedendo al marito di abbracciarla perché lo ama moltissimo anche lei. Natalia capisce di essere in più e va via, sottolineando alla bottegaia che solo con il suo aiuto ha potuto scoprire i sentimenti di Antonito, quindi dovrebbe esserle grata. Più tardi Padre Ilario va nella bottega di Lolita e prova a convincere la donna e Carmen del fatto che Antonito sia stato prescelto dal Signore per rispondere al bisogno del mondo di preservare le tradizioni ma la ragazza e sua suocera sono concordi nel dissuadere il parroco a dare spago ai deliri religiosi del Palacios. Rosina si rende conto che Casilda ha qualcosa che non va e la spinge a parlarne. La domestica le dice che è convinta che il suo Martin sia tornato dall’aldilà per starle accanto, spaventando molto la Rubio. Anche Fabiana si è resa conto che l’amica sente molto la mancanza del suo defunto marito e vorrebbe fare qualcosa per risollevarle il morale, così chiede l’aiuto di Servante il quale però ha delle idee molto particolari rispetto a quello che si deve fare.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Marcos cede al ricatto di Genoveva

Soledad viene fermata da un uomo in strada che, con fare molto minaccioso, le ricorda di doversi recare in carcere e di portare una certa quantità di denaro. Così la domestica va a casa dei Quesada per parlare con Aurelio e chiedergli di saldare quanto le è dovuto. Si scopre così che la donna si è prestata a convincere Anabel a dare una seconda opportunità all’uomo, in cambio di denaro da parte del giovane messicano. Soledad è andata lì anche per portare un biglietto da parte di Marcos nel quale il Bacigalupe lo minaccia nuovamente. Ignacio si rende conto che Alodia è arrabbiata con lui ma non riesce a capire perché. Così prova, come al solito, di esercitare il suo fascino sulla domestica, invitandola a fare una passeggiata con lui non appena avrà terminato di lavorare. Inizialmente la domestica sembra molto restia a dare confidenza al suo giovane signore e lo invita più di una volta a concentrarsi sullo studio e a non perdere tempo con una domestica come lei. Ignacio, però, è molto bravo a scalfire il muro di diffidenza che ha alzato e le dice chiaramente che non la considera solo una domestica ma la porta nel cuore e la considera una parte della sua vita. Alodia cede e gli dice che andrà con lui al parco dei pioppi quando avrà terminato di studiare.











