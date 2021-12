Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Anabel bacia Miguel in pubblico!

Una vita, anticipazioni puntata 15 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda oggi, mercoledì 15 dicembre, Felipe dice a Casilda di non ricordare nulla di questa Marcia, anche se il suo sguardo sembra abbastanza triste. Liberto, invece, non sopporta l’idea che l’amico venga raggirato in questo modo dalla moglie e così chiede a sua zia Susana di parlare con la Salmeron, ma la donna si rifiuta di accontentare il nipote. Felicia, confessando a Rosina di essersi pentita di aver trattato male Susana, dice all’amica che in realtà Camino è a Parigi per vivere con Maite. Anabel, sempre pronta a lasciare Miguel sulle spine, lo trova al caffè seduto a un tavolino con Natalia e questo la fa ingelosire molto, tanto che raggiunge i due e bacia con passione il ragazzo, facendo chiaramente capire a tutti che tra di loro c’è una relazione ufficiale. Antonito è sempre più preso dal lavoro, in particolare dalle richieste dei cittadini, e non si rende conto che Lolita vorrebbe un altro figlio.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Felicia invita a casa sua Carmen, Rosina e Susana nel tentativo di far passare la tensione che esiste fra lei e la Seler a causa dei commenti poco piacevoli di quest’ultima. Approfitta dell’occasione, poi, per invitare le amiche al party che si terrà dopo pochi giorni per festeggiare il matrimonio che così frettolosamente ha celebrato con Marcos. Ovviamente Susana non si lascia scappare l’occasione per fare dei commenti sgarbati nei confronti di Camino e della sua decisione di trasferirsi a Parigi per fare l’artista, senza rispettare il periodo di lutto dovuto per la morte di Ildefonso. Felicia difende, però, a spada tratta la figlia rispondendo per le rime all’ex sarta. Quando Susana le dice che non accetta commenti da una donna che è scappata per sposarsi all’improvviso e all’insaputa di tutti, la Pasamar risponde che lei almeno ha avuto i suoi due figli con lo stesso uomo nonché suo legittimo marito e non certo con il primo che capita. Susana si sente colpita da questa affermazione e decide di andare via da casa di Felicia, dopo essere scoppiata in lacrime. Rosina la segue mentre Carmen fa notare alla donna che dovrebbe chiedere scusa a Susana.

Mentre Marcos cerca di non dare a vedere a sua moglie che è preoccupato perché Aureliano sembra volerlo ricattare, quest’ultimo e sua sorella Natalia stanno cercando in tutti i modi di trovare informazioni su Anabel perché hanno capito che proprio la ragazza è la strada giusta per colpire il padre. Intanto Soledad, dopo aver assistito di nascosto al litigio fra Aureliano e il suo signore, fruga fra le sue carte per trovare informazioni. Genoveva si sente seguita e per questo cerca sempre di restare in strada in luoghi affollati. Cesareo si rende conto del disagio della donna e prova a rassicurarla ma alla fine riesce solo a farla preoccupare di più. Casilda, incontrando Felipe per caso nel palazzo e meravigliandosi del fatto che l’uomo la riconosca nonostante la perdita di memoria, gli chiede se davvero non si ricorda di Marcia e della sua morte, turbando particolarmente l’avvocato. Antonito inizia a rendersi conto che essere un deputato non ha solo vantaggi ma anche molte beghe da risolvere. Sua moglie, invece, confessa a Carmen che desidera avere un secondo figlio perché pensa che sia arrivato il momento di dare un fratellino a Munchito. Servante investe molti soldi per acquistare una stoffa e confezionare un vestito per Jacinto, convinto che a breve l’uomo diventerà molto famoso.

