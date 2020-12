Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Lolita e Carmen provano a…

Una Vita, anticipazioni puntata 15 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 15 dicembre, Lolita e Carmen decidono finalmente di trovare un modo per andare d’accordo e pensano di suddividersi l’incombenza delle pulizie di casa in base ad un ordine preciso, così da non entrare in conflitto. Il sistema sembra essere efficace ma a turbare la serenità di casa Palacios interviene ora l’astio che si è creato fra Ramon e suo figlio Antonito. Cinta ha sempre più sospetti sul fatto che Emilio le abbia mentito e che in realtà non sia stato a Barcellona ma a Santander. Decide, così, di fare qualche indagini parlando anche con suo padre Jose ma l’uomo si mostra molto reticente. Per Felipe ci sono delle buone novità: Andrade, finalmente rientrato in città, contatta Mauro e l’avvocato perché ha delle informazioni rispetto alla loro richiesta di poter acquistare dieci schiave. Genoveva, intanto, si sente molto sicura del fatto di riuscire nuovamente a riconquistare Felipe.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Carmen sorprende Lolita che parla male di lei a Marcelina e ci resta molto male. Cinta ed Emilio finalmente riescono a vedersi e il ragazzo le racconta che forse sta per succedere un miracolo che salverà sua madre dal matrimonio con Ledesma. Poi la ragazza gli racconta che ha avuto dei dubbi sulla vera meta del viaggio del fidanzato ma Emilio ovviamente nega tutto. I due poi vengono interrotti da Camino e quando i fratelli restano da soli, Emilio racconta alla ragazza che ha un appuntamento con un giornalista che possa fornirgli informazioni sull’incidente che qualche hanno prima aveva causato la morte di alcuni operai di Ledesma. Genoveva interroga Ursula per sapere che cosa ne pensi della visita del Commissario Mendez ad Acacias. La Salmeron è convinta che Felipe stia continuando ad indagare sulla scomparsa di Marcia ma si indispettisce molto per alcune risposte che la governante le dà. Poi Ursula la invita a mantenere la calma perché si è occupata della Sampaio così come aveva promesso alla sua padrona. Ramon e Liberto si incontrano per strada e mentre si fermano a parlare vedono Antonito da lontano che li evita. Da lontano Lolita e Carmen assistono alla scena e capiscono che fra i due c’è qualcosa che non va. La questione dei litigi di casa Palacios è motivo di pettegolezzi anche fra Jacinto e Servante.

Servante si rende conto che Fabiana non indossa le peinetas che le ha regalato e così l’amica è costretta a confessare che non le trova adatte alla sua età e così chiede al suo socio di cambiarle con qualcosa di meno impegnativo. A colazione a casa Palacios, Lolita e Carmen cercano di capire perché ci sia così tanta tensione fra i loro mariti. Da un confronto fra i due uomini è chiaro che il motivo del loro litigio è a causa delle mogli. Genoveva racconta a Liberto dei particolari sul loro progetto ma la Salmeron è piuttosto interessata ad avere maggiori informazioni su Felipe, in particolare sul fatto che l’avvocato stia ancora cercando Marcia. Poi prova a chiedere informazioni anche ad Agustina ma la cameriera, memore dell’ultima volta che l’avvocato l’aveva sgridata perché aveva parlato di lui con altre domestiche, risponde alla Salmeron che non sa nulla sul suo padrone. Genoveva le chiede allora almeno di riferire a Felipe che ha bisogno di parlarle. Emilio va a trovare Jose per raccontargli le ultime novità: è riuscito ad avere informazioni da un giornalista che è a conoscenza dell’incidente che aveva visto coinvolto Ledesma, in particolare che gli operai erano morti per aver mangiato qualcosa di velenoso. Il Pasamar è speranzoso perché pensa di poter salvare sua madre.



