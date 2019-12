Una vita/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Susana lascerà Acacias?

Una vita, anticipazioni puntata di oggi, 15 dicembre

Una Vita torna protagonista oggi, domenica 15 dicembre 2019, con un doppio appuntamento, dove vedremo diffondersi la notizia del manifesto apparso sulle vetrine della sartoria in paese e Susana che di conseguenza si mostrerà intenzionata a lasciare Acacias. La Rubio proverà a convincerla ma la sarta accuserà un malore. La collaborazione tra Padre Telmo e Lucia intanto si avvierà alla fine, in quanto gli sfollati troveranno finalmente ricovero. Samuel invita Lucia ad un viaggio a Toledo e la ragazza accetta. Flora sarà felice perchè una delle sue foto verrà scelta e pubblicata, anche se questo finirà per mettere nei guai Cesareo. L’uomo infatti appare in quell’immagine assonnato mentre è in servizio, e la foto rischierà di fargli perdere il lavoro. Carmen verrà a sapere da Mendez che Javier è nuovamente sfuggito all’arresto. Padre Telmo e l’Alday avranno un duro scontro in canonica e sarà Ursula a separare i due. Subito dopo la donna sembra ricordare qualcosa di quanto è accaduto e si reca da Samuel per minacciarlo. Come andrà a finire? Per saperlo non ci resta che attendere una nuova puntata di Una Vita in onda come sempre su Canale 5.

Una vita, dove eravamo rimasti?

La puntata di ieri della soap opera Una Vita ci ha permesso di vedere Susana sempre più determinata nel voler vendere la sartoria per pagare i soldi richiesti nel ricatto che la vede da un po’ di tempo nervosa e sospettosa insieme a Rosina. Le evidenti minacce fatte dagli Escalona che vedono le due donne accusate di non aver fatto il possibile per salvare il modello nudo infatti si fanno sempre più pressanti. Nelle ultime puntate un manifesto che ritraeva proprio un uomo svestito è apparso nella vetrina della sartoria e Susana ha deciso che è davvero giunto il momento di cedere al ricatto. Ma le minacce rivolte a Susana e a Rosina non sono le uniche che aleggiano su Acacias 38. Dopo che Lucia, mossa dalla predica di Padre Telmo, ha deciso di concedere un prestito agli sfollati dell’Hoyo anche Batan decide di intervenire parlando con Samuel. La cosa infatti non gli è affatto piaciuta, ed è arrivato a minacciare l’Alday di intervenire lui personalmente se il giovane non riuscirà ad allontanare la Alvarado da Padre Telmo. Lucia infatti non ha esitato a chiedere alle banche un prestito per aiutare gli sfollati, offrendo in garanzia il suo patrimonio. Lo strozzino vede vacillare la sua speranza di veder saldato il debito dell’Alday con il denaro di Lucia ed anche Samuel appare ora molto meno convinto che la giovane potrà davvero cadere nella sua trappola. I tentativi per fermare Padre Telmo si son fatti sempre più pressanti ma il sacerdote è un osso veramente duro. Il patrimonio lasciato dai Marchesi di Valdez appare sempre più lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA