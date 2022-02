Una vita/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Cesareo partirà con Arantxa?

Una vita, anticipazioni puntata 15 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 15 febbraio, della soap opera spagnola “Una Vita“ Susana continua a distribuire volantini a favore di un allontanamento di tutti gli stranieri da Acacias ma non riscontra i favori di nessuno. Arantxa comunica a Cesareo che non vuole più stare senza di lui e così gli chiede di sposarla e di trasferirsi con lei nel podere che ha ereditato. Anabel finalmente sta meglio e può uscire. Quando riceve la visita di Aurelio, il messicano racconta alla ragazza una versione molto diversa rispetto a quella che ha visto Soledad. Gli Olmedo decidono di abbandonare la loro vita da ladri così da non ferire Miguel e con l’aiuto del nipote iniziano a programmare la riapertura del ristorante, così da farne la loro principale fonte di sostentamento. Antonito non riesce ad accettare l’idea che Lolita sta per morire e così ricerca incessantemente di entrare in contatto con un medico straniero che potrebbe conoscere la cura adatta.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Soledad scopre Aurelio mentre sta per abusare di Anabel e riesce a salvarla in tempo, puntando una pistola contro il messicano. Dopo che Aurelio riesce a disarmarla, le ordina di occuparsi della ragazza mentre lui corre a cercare un medico. Più tardi, dopo la visita del medico che le prescrive un rimedio, Aurelio aggredisce verbalmente la domestica minacciandola di dire tutto a Marcos, della pistola che gli a puntato contro e dei suoi sospetti, costringendola a chiedergli scusa e a non dire nulla al suo signore circa quello che è successo la sera prima. Quando la mattina dopo Anabel si risveglia, Soledad non le dice quello che è realmente accaduto oppure ha sospettato ma le racconta che Aurelio si è comportato molto bene nei cuoi confronti, da vero gentiluomo. I familiari di Lolita raccontano alla ragazza quello che realmente ha, in un momento molto drammatico. La giovane sembra però accettare abbastanza bene l’informazione che ha avuto e prega il resto della sua famiglia di non illudersi di una sua eventuale guarigione, aggiungendo che non ha intenzione di sprecare il poco tempo che le resta passando da un medico all’altro. Carmen inizia a piangere ma Lolita chiede a tutti di restare uniti e sereni per progettare il futuro di Moncho e anche quello di Antonito.

Sabina e Roberto iniziano a litigare perché il condotto attraverso il quale dovevano arrivare alla banca è pieno d’acqua. Mentre discutono per capire di chi sia la colpa, vengono interrotti dall’arrivo di Miguel che sembra essere il più informato su tutta la vicenda, anche se non dovrebbe sapere nulla della vera attività dei nonni. Il ragazzo non è partito per le Asturie e confessa ai nonni di sapere che sono due ladri già colpevoli di molti colpi in Spagna e che ha fatto in modo che non si macchiassero del reato di furto aggravato un’altra volta. Non volendo perdere i nonni così come ha perso i genitori, intima loro di smetterla con i colpi in banca e iniziare a guadagnarsi la vita onestamente. Bellita e José mandano un telegramma a Cinta per avvisarla che la madre sta bene e che il maniaco è stato arrestato. Vengono però interrotti dall’arrivo di Arantxa che è tornata ad Acacias quando ha saputo che la sua ex signora ha avuto dei problemi con un ammiratore impazzito. In realtà, però, il motivo per il quale è venuta è Cesareo: ha intenzione di portarselo via nei Paesi Baschi perché ha capito di non poter vivere senza di lui. Genoveva invita a merenda Susana e Rosina e le tre discutono della partenza di Felipe che si è recato in Austria per andare a trovare suo figlio. La Salmeron dice che l’avvocato si è allontanato per non incontrarla, visto che gli ricorda il tipo di persona che è davvero l’uomo.

