Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 maggio 2020: missione compiuta per Genoveva?

Una Vita, anticipazioni puntata 15 maggio 2020

Dalle anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, venerdì 15 maggio 2020, si evince che Genoveva riceverà delle buone notizie dal suo paese di origine. Marlen e le altre ragazze infatti avrebbero ricevuto il denaro e così facendo avrebbero ottenuto la scarcerazione. La lettera sembra confermarlo e la Salmeron è ora serena. Samuel non smette di dirle però di essere stata incauta, ma i coniugi Alday in realtà temono altro visto che sono ancora in fuga da Cristobal il quale non deve assolutamente sapere dove si trovano. Dopo aver spedito la somma necessaria all’amica però Genoveva potrebbe aver fatto proprio la mossa falsa che doveva essere evitata al fine di mantenere il segreto sul loro domicilio. La paura che Cristobal possa venire a sapere del loro nascondiglio è reale più che mai. Genoveva purtroppo però ha già commesso quello che potrebbe essere un errore irrimediabile. Ora entrambi sono in pericolo e tutti gli sforzi fatti fino a ora potrebbero vanificarsi. La signora Alday ora è felice per aver fatto scarcerare l’amica, ma la serenità in famiglia non sembra essere tornata. Il pericolo è dietro l’angolo e i coniugi Alday potrebbero ritrovarsi a risolvere guai molto più grandi di qualche pettegolezzo di paese.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Sono stati rivelati i nuovi risvolti sui misteri di Cinta. Emilio infatti confessa alla ragazza appena tornata in paese di conoscere il suo segreto. Dopo averla scoperta a parlare con un uomo misterioso Emilio vuota il sacco e la ragazza lo supplica chiaramente di mantenere il segreto. Nello stesso frangente Genoveva riceve un’ulteriore lettera che lascia di certo incuriositi. Suo marito Samuel inizia a preoccuparsi soprattutto per l’esposizione procuratasi dopo aver inviato una lettera alla sua amica Marlen. A catturare l’attenzione è però di certo Cinta che a questo punto appare come una bugiarda. Appena tornata a Calle Acacias infatti ha subito mentito ai suoi genitori raccontando strani episodi e di un’influenza, causa del suo ritorno a casa. Infatti secondo la sua versione la ragazza è dovuta fuggire dal collegio, ma è chiaro che qualcosa non torna. Emilio però, che si è subito invaghito della fanciulla, l’ha vista parlare con un uomo sconosciuto in un atteggiamento misterioso e non è riuscito a tenere per se quanto accaduto.

Cinta ha perciò premura di assicurarsi che l’uomo non faccia parola alcuna con nessuno e in special modo con la sua famiglia. La puntata del 14 maggio 2020 di Una Vita è dunque incentrata sui segreti di Cinta. Cresce la curiosità sul suo profilo che dapprima sembrava essere quello di una brava ragazza che studiava in collegio ed ora invece di una giovane che già nasconde segreti e misteri. Ma l’atmosfera si fa ancora più tesa a causa della fragile situazione in cui si è messa Genoveva. Samuel è chiaramente preoccupato perchè sua moglie sembra proprio essere nei guai. Il figlio di Jaime si preoccupa che a causa dell’incauta decisione di mandare il messaggio all’amica possano presentarsi sgradite conseguenze. Anche in questo episodio Susana e Felicia continuano ad avere gli occhi ben puntati su di lei in attesa che la donna faccia qualche passo falso. Del resto già dalle ultime puntate il passato peccaminoso della donna è nell’aria. A casa Alday è arrivata però un’ulteriore lettera misteriosa che potrebbe essere altrettanto compromettente e che potrebbe mettere Genoveva con le spalle al muro.



